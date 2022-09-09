10.7 مليارات من أسهم «أهلي متحد البحرين» تم التنازل عنها لـ «بيتك» بنسبة 96.1%

العرض مستمر حتى 23 الجاري.. و2 أكتوبر موعد تسليم الأسهم الجديدة لمساهمي «المتحد»

تاريخ إرسال إشعار الاستحواذ الإجباري لمن لم يقدموا استمارات القبول سيعلن عنه لاحقاً

«بيتك» جاء ثالثاً كأكثر الأسهم تداولاً في 2022 بنحو 1.8 مليار سهم تمثل 5% من أحجام التداول



شريف حمدي



يحظى سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) باهتمام بالغ من قبل المتعاملين بسوق الأسهم الكويتي بمختلف شرائحهم منذ بداية العام الحالي، وهو ما تبرزه الأرقام الخاصة بالسهم، حيث تصدر كافة الأسهم من حيث الأعلى استحواذا على قيمة التداول بـ1.7 مليار دينار تشكل 16.2% من إجمالي التداولات البالغة منذ بداية العام وحتى آخر إقفال قرابة 10.5 مليارات دينار.



كما حل «بيتك» ثالثا في ترتيب الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكميات بـ1.8 مليار سهم تشكل 5% من الإجمالي البالغ 39 مليار سهم، محققا ارتفاعا سعريا بنسبة 6.2% بارتفاعه 52 فلسا، إذ استهل السهم بسعر 832 فلسا ووصل في إقفال امس إلى 884 فلسا، وخلال تلك الفترة قفز السهم بشكل لافت وتخطى حاجز الدينار خلال تعاملات ابريل الماضي قبل ان يتراجع عن هذا المستوى جراء عمليات البيع التي يشهدها السوق من فترة لأخرى.



تصدر سهم «بيتك» له مبرراته الكثيرة، لعل أبرزها صفقة الاستحواذ الكامل المعلن عنها على أسهم بنك الأهلي المتحد البحريني، والتي وصلت للمنعطف الأكثر بروزا، بعد إفصاح بيت التمويل الكويتي امس على موقع بورصة الكويت الرسمي ان أول يوم تداول لأسهم «بيتك» الجديدة ستكون في التاسع من اكتوبر المقبل، وهو ما يشير إلى ان هذا التاريخ سيكون بداية تداول السهم بعد اتمام عملية الاستحواذ على البنك البحريني وايذانا بإنطلاق العملاق المصرفي الاسلامي.



وجاء في تفاصيل الافصاح على موقع البورصة إفادة من «بيتك» انه بانتهاء فترة العرض الأولية وتاريخ الإغلاق الأولي للعرض في



7 سبتمبر الجاري، تلقى من مقاصتي البحرين والكويت وسيكو وكلاء التسلم في البحرين والكويت نتيجة نسبة القبول فيما يتعلق بالعرض ان عدد اسهم «الأهلي المتحد» التي تم التنازل عنها لصالح «بيتك» بلغت 10.7 مليارات سهم تمثل 96.1% من الإجمالي، وبناء على ذلك اعلن «بيتك» استيفاء كافة شروط العرض الأخرى، وعليه فإنه اعتبارا من تاريخ امس أصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي، على ان يبقى العرض مفتوحا للقبول لمدة 16 يوما من تاريخ الإعلان والتي تنتهي الجمعة الموافق 23 سبتمبر الجاري.



كما جاء في الافصاح، انه سيتم الكشف عن تاريخ ارسال اشعار الاستحواذ الاجباري للذين لم يقدموا استمارات القبول في وقت لاحق، وأشار «بيتك» إلى ان تاريخ تسليم الاسهم الجديدة لمساهمي «أهلي متحد» سيكون الأحد الموافق 2 اكتوبر المقبل، لافتا إلى انه سيقوم باستخدام حقه بالاستحواذ الاجباري وفقا للمواد القانونية كما ورد في مستند العرض.



وعلى مستوى أداء بورصة الكويت الاسبوعي، استمرت موجة البيع التي تشهدها في الآونة الأخيرة، حيث واصلت تراجع مؤشراتها للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك استكمالا لمجمل أداء سوق الأسهم خلال اغسطس الماضي، في ظل حالة ارتباك تشهدها اسواق المال العالمية جراء ارتفاع معدلات الفائدة التي سيكون لها تأثير سلبي على أداء الشركات بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.



ومن العوامل السلبية التي تشكل عائقا امام عودة أسواق المال بمنطقة الخليج للارتفاع والمكاسب الكبيرة التي تحققت في وقت سابق، هو جنوح اسعار النفط للتراجع بالسوق العالمي، علما بأن سعر برميل النفط الكويتي يتأرجح عند مستوى 100 دولارا للبرميل بعد انخفاض لامس الـ 3% مؤخرا.



ورغم الجنوح للانخفاض بشكل عام، إلا ان السوق يمتلك مقومات ايجابية قد تدفعه للعودة للمكاسب خلال الفترات المقبلة، أبرزها النتائج الايجابية لفترة النصف الأول لأغلب البنوك والشركات، فضلا عن تراجع اسعار كثير من الأسهم لمستويات باتت مشجعة على الشراء خلال الفترة المقبلة.



ويضاف إلى ما سبق، يترقب سوق الأسهم الكويتي تدفقات اجنبية في منتصف الشهر الجاري على وقع مراجعة فوتسي راسل الدورية.



وانخفضت القيمة السوقية بنهاية التعاملات الأسبوعية بنسبة 1.2%، بخسائر 531 مليون دينار، لتصل القيمة السوقية إلى 44.858 مليار دينار تراجعا من 45.389 مليار دينار الأسبوع الماضي، علما بأن القيمة السوقية كانت فوق مستوى 46 مليار دينار قبل نهاية اغسطس الماضي.



وكان لافتا على مدار جلسات الاسبوع تناقص السيولة المتدفقة، إذ تراجعت مطلع الأسبوع إلى 34 مليون دينار، واستمرت في التراجع لتصل إلى أقل من 28 مليون دينار في جلسة الاثنين، ومن ثم بدأت في التحسن نسبيا لتصل في جلسة الثلاثاء إلى 36 مليون دينار، واستمر التحسن التدريجي لتصل في جلسة الاربعاء إلى 47.5 مليون دينار وهو مستوى قريب من سيولة جلسة الخميس.



وبنهـــاية التعاملات الأسبوعية تراجع مستوى التداول اليومي إلى 39 مليون دينار بمحصلة 194 مليون دينار، انخفاضا من 46.5 مليون دينار بمحصلة 233 مليون دينار الأسبوع الماضي.



كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 23%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 986 مليون سهم مقابل 1.280 مليار سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على مواصلة التراجع الجماعي في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.3% بخسارته 107 نقاط ليصل إلى 8420 نقطة انخفاضا من 8527 نقاط نهاية الأسبوع الماضي.



٭ انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.9% بخسارته 51 نقطة ليصل إلى 5757 نقطة تراجعا من 5808 نقطة.



٭ تراجع المؤشر العام بنسبة 1.2% بخسارته 89 نقطة ليصل إلى 7555 نقطة تراجعا من 7644 نقطة.



3.3 مليارات دينار ملكيات الأجانب بالبنوك



استمر انخفاض قيمة ملكيات الأجانب في أسهم البنوك الكويتية خلال التعاملات الاسبوعية ليصل الإجمالي إلى 3.32 مليارات دينار، تراجعا من 3.39 مليارات دينار الأسبوع الماضي، ويأتي هذا التراجع مبررا في ظل انخفاض اسعار عدد من الأسهم البنكية جراء عمليات البيع التي تسيطر على السوق.



ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، جنحت تعاملات الاجانب إلى البيع، حيث انخفضت نسب الملكيات في أسهم 5 بنوك هي بنك الكويت الوطني، وبنك الخليج، والبنك الأهلي المتحد، وبنك الكويت الدولي KIB، وبوبيان، فيما ارتفعت نسب الملكيات في 4 بنوك هي بيت التمويل الكويتي (بيتك)، والأهلي وبرقان، ووربة، واستقرت في التجاري.



على عكس ما حدث الأسبوع الماضي، تراجعت ملكية الاجانب في الوطني بنسبة 0.06% لتنخفض النسبة الاجمالية إلى 23.72% بقيمة 1.855 مليار دينار، كما انخفضت ملكيات الاجانب في الخليج بنسبة 0.02% لتصل إلى 16.34% بقيمة 178.8 مليون دينار، وانخفضت النسبة ايضا في بنك المتحد بنسبة 0.01% بنسبة 0.38% بقيمة 2.6 ملايين دينار.



كذلك انخفضت ملكيات الاجانب في بنك الكويت الدولي KIB بنسبة 0.02% بإجمالي 5.83% بقيمة 14.6 مليون دينار، إضافة إلى انخفاض النسبة في بنك بوبيان بـ0.06% لتصل النسبة الاجمالية إلى 5.71% بقيمة 173.3 مليون دينار.



في المقابل ارتفعت ملكيات الاجانب في بيتك بنسبة 0.01% لتصل النسبة المجمعة إلى 11.37% بقيمة 932.2 مليون دينار.