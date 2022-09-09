باهي أحمد



يستعد سوق الهواتف الذكية بالكويت لاستقبال أحدث هواتف شركة «آبل» الأميركية «آيفون 14» الجديد، وذلك بإصداراته الأربع، وذلك بعدما أعلنت الشركة المنتجة عن توافر إصدارات «آيفون 14» و«14 برو» و«14 برو ماكس» بدءا من 16 سبتمبر الجاري، فيما سيتاح هاتف «آيفون 14 بلس» في 7 أكتوبر المقبل.



وفي هذا السياق، قالت مصادر بقطاع الالكترونيات لـ «الأنباء»، إن عشاق هواتف «آيفون» سيمكنهم شراء الإصدارات الجديدة بالسوق المحلي اعتبارا لما بعد 16 الجاري، وذلك بالتزامن مع طرح الهاتف رسميا بالأسواق الأميركية والعالمية، حيث دائما ما تسعى الشركات والمعارض الكويتية إلى توفير الهاتف الجديد للمستخدمين بالكويت بالتزامن مع طرحه رسميا في الأسواق العالمية.



ويتمتع هاتف «آيفون 14» الجديد، بشاشة «OLED» بسطوع أعلى 1200 نيتس، ويدعم آيفون الجديد خاصية «Always On Display»، وستعمل الشاشة طول الوقت، وستقدم خدمة الاتصال بالأقمار الصناعية لحالات الطوارئ كخدمة، على أن تكون متاحة لسنتين مجانا مع هواتف آيفون 14، والتي ستتاح أولا في أميركا وكندا.



وستكون كاميرا «آيفون 14 برو» بدقة 48 ميغابكسل، وبحساس أكبر 65% للكاميرا الأساسية مقارنة بالسابق، وأيضا من مميزات «آيفون 14 برو» و«14 برو ماكس» الجديد أنه يأتي بمعالج «A16 Bionic»، واللون البنفسجي هو لون الجهاز الرسمي الجديد.



وفيما يخص أسعار الهاتف الجديد، فقد توقعت المصادر أن أحدث إصدارات «آبل» ستتوافر بالكويت بأسعار تبدأ من 300 دينار لهاتف «آيفون 14»، و400 دينار لهاتف «آيفون 14 برو»، موضحة أن هذه الأسعار للنسخ ذات السعة التخزينية الأقل، وأنها سترتفع مع السعات التخزينية الأعلى لهذه الهواتف.



ووفقا للتوقعات، فسيتراوح سعر «آيفون 14»، المتوقع أن يكون الأكثر شعبية، من 300 إلى 360 دينارا، و«آيفون 14 برو» من 400 إلى 480 دينارا، و«آيفون 14 بروماكس» من 500 إلى 600 دينار، وذلك وفقا لخيار الذاكرة، فيما ستكون الأسعار متفاوتة بين الشركات، خاصة في ظل قلة الكميات المتوافرة من الهاتف الجديد في أيام طرحة الأولى بالسوق الكويتي، فيما لم يتحدد بعد مدى توافر جهاز «آيفون 14 بلس» والذي سيتأخر طرحه بالأسواق الى 7 أكتوبر المقبل.



ولفتت المصادر إلى أن جميع الاكسسوارات الخاصة بالهاتف الجديد من كفرات ووصلات للشحن واستيكرات خاصة بالحماية وغيرها أصبحت متوافرة بالسوق المحلي لدى العديد من المتاجر، موضحة أن جميع الاكسسوارات والكماليات الخاصة بالهاتف الجديد ستشهد ارتفاعا بعض الشيء بأسعارها نظرا لعدة أمور منها ارتفاع مصاريف الشحن لتلك الاكسسوارات والطلب المرتفع عليها مقارنة بالعرض ونقص الإنتاج في المصانع لهذه الاكسسوارات.