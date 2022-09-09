نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» مسابقة تحدي بيتك (Treasure Hunt) للعام الثاني على التوالي وسط مشاركة واسعة ومنافسة كبيرة، وذلك في مجمع مارينا مول التجاري ضمن إطار حملة (البطاقة في ملعبك مع VISA) الخاصة بكأس العالم 2022.



وشهدت المسابقة التي شارك فيها 60 متسابقا، بواقع 30 فريقا منافسة قوية بين المشاركين، ونص نظام المسابقة على وجوب مرور المتسابقين على نقاط محددة موزعة في أماكن متفرقة بمجمع مارينا مول التجاري وعمل مسح للرمز الموجود عند كل نقطة لتأكيد المرور، والانتقال للنقطة الأخرى حتى الوصول إلى خط النهاية.



وأسفرت النتائج عن فوز الثنائي محمود الرمضان ومحمد الشريف بالمركز الأول حيث اجتازا المنافسة بوقت قياسي بلغ 23:50 دقيقة. وحل ثانيا الثنائي حسين أشكناني وعبدالعزيز الفودري بوقت 25:50 دقيقة، وتم تتويج الفائزين بأجهزة وساعات ذكية، بالإضافة إلى الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022.



وكان «بيتك» قد أطلق حملة (البطاقة في ملعبك) بالتعاون من VISA تزامنا مع قرب انطلاقة بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتمنح الحملة الفائزين ال 16 بالسحوبات فرصة العمر لحضور مباريات الأدوار النهائية للمونديال بطيارة خاصة مع مرافق، ومواصلات من وإلى الملعب، والسكن في أفخم فنادق الدوحة، بالإضافة إلى حضور المباريات في كبينة خاصة VIP.



ويأتي ذلك ضمن إطار حرص «بيتك» على مواصلة تميزه في منح العملاء قيمة مضافة ومميزات فريدة عن استخدام بطاقات «بيتك» في عمليات الشراء.



وعن آلية التأهل لدخول السحب، يحصل العميل على فرصة واحدة لدخول السحب مع كل 1 دينار من مجموع قيمة العمليات الشرائية المحلية (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية عبر الانترنت بالدينار الكويتي).

كما يحصل العميل على 10 فرص لدخول السحب مع كل 1 دينار من مجموع قيمة العمليات الشرائية خارج الكويت (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية عبر الانترنت بالعملات الأجنبية)، وذلك خلال مدة الحملة التي تنتهي في 18 سبتمبر 2022.

وتساهم حملة «البطاقة في ملعبك مع VISA» في منح العملاء تجربة مصرفية مميزة وفرص فوز لدى استخدامهم بطاقات Visa «بيتك»، كما ان ربط الجائزة بإمكانية الاستخدام داخل او خارج الكويت يسهم في تشجيع العملاء على استخدام البطاقات في السوق المحلي، وتنشيط مبيعات التجار. ويحرص «بيتك» على مواصلة اطلاق الحملات المتميزة التي تعزز تجربة العملاء المصرفية وتلبي تطلعاتهم.