محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد انه قد تمت الموافقة على الميزانية الخاصة بفك الجمود وتسريع الجهود لطرح مناقصة مشروع لتحديث أربعة مراكز تجميع شرقي الكويت، وتقدر قيمة المشروع - التابع لشركة نفط الكويت - بنحو 700 مليون دولار حسب ما نقلته المجلة عن مصادر في الصناعة النفطية. وأضافت أن مراكز التجميع التي سيتم تحديثها تحمل الأرقام GC-1 وGC-2



وGC-11 وGC-19، ومن المتوقع أن يتم طرح المشروع في مناقصة نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. ويعتبر عقد المشروع بقيمته البالغة 700 مليون دولار واحدا من أكبر عقود النفط والغاز التي ستطرح في الكويت في السنوات الأخيرة، وترتبط حقول النفط الكويتية بشبكة واسعة من مراكز التجميع، والتي تعمل كمواقع لتجميع النفط الخام المنتج في العديد من الآبار المتصلة بخطوط التدفق. وتوفر مراكز التجميع في الكويت المعالجة الأولية عن طريق فصل الغاز المصاحب وإزالة الملح. وكشفت مجلة ميد في وقت سابق من هذا الشهر النقاب عن مشروع آخر لشركة نفط الكويت تمت الموافقة على ميزانيته، ويتركز نطاق العمل في هذا المشروع على توسيع محطتين للتخلص من مياه الصرف الصحي المعروفة باسم EWDP-1 وEWDP-2 في المرافق النفطية.