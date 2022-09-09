للمرة الثانية خلال العام الحالي، أعلن البنك الأهلي المتحد عن حملته للتبرع بالدم، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري في المبنى الرئيسي للبنك بالتعاون مع بنك الدم الكويتي.

وقد جاءت هذه الحملة ضمن أنشطة برنامج المسؤولية المجتمعية للبنك التي تعمق من مفهوم التكافل ونشر قيم التآخي والعطاء والخير بين أفراد المجتمع.



وتأتي هذه الحملة امتدادا لجهود البنك الأهلي المتحد ومبادراته المتميزة في مجال الرعاية الصحية، سعيا إلى نشر ثقافة العمل الخيري، وترسيخا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء، حيث سبق ان أطلق البنك العديد من حملات التبرع بالدم في مقره الرئيسي بمشاركة عدد كبير من موظفي البنك الذين سارعوا للتبرع بدمائهم وأظهروا تعاونا كبيرا وتفهما ملحوظا لأهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة الكثيرين ممن تتوقف حياتهم على قطرات قليلة من الدم.

وتعليقا على هذه الحملة، قالت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي في بيان صحافي: «لقد سعدنا كثيرا بما أبداه موظفونا المشاركون في الحملة من عطاء ورغبة حقيقية في المشاركة بدور فاعل في هذه المبادرة المهمة.

ومما لا شك فيه أن الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الحملة ستكون مصدرا لإلهامنا لتنظيم المزيد من المبادرات المجتمعية الهادفة لرفع مستوى الوعي بالحالات الصحية الحرجة التي تحتاج نقل الدم».