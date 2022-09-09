أعلن المفوض العام للهيئة الأميركية للتنمية والاستثمار ومنظمة فيرست للابتكار والاختراع المستشار سامي التميمي رسميا حصول النادي الكويتي للرياضات الجوية على درع موسوعة الأرقام القياسية، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية ستقوم بالإعلان عن حصول النادي الكويتي للرياضات الجوية على مرتبة سفراء الاختراع والبحث العلمي، مهنئا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي على هذا الإنجاز المميز.

وقال التميمي في بيان صحافي إن الكويت حصلت رسميا على المرتبة الثانية ممثلة بالنادي الكويتي للرياضات في بطولة كأس العالم للاختراع والبحث العلمي التي أقيمت في تونس برعاية رئيسة الحكومة التونسية وبمشاركة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وتحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم التونسية، موضحا أنه ومن ضمن البرامج الموازية للقمة الدولية فقد حصلت تونس على المرتبة الأولى في بطولة كأس العالم وبالمرتبة الثانية الكويت، ومثلها نادي الرياضات الجوية الكويتي وبالمرتبة الثالثة السعودية، مشيرا إلى ان تونس حصلت أيضا على المرتبة الأولى في مجال البحث العلمي، وحصلت الأردن على المرتبة الثانية والثالثة في مجال البحث العلمي.

من جانبه، اعتبر أمين السر العام في النادي الكويتي للرياضات الجوية ورئيس بعثة منتخب الكويت المشارك في بطولة كأس العالم محمد بورحمة الإنجازات التي تحققت هي ثمرة دعم الدولة لأبنائها الرياضيين ومؤازرتهم لتحقيق أعلى النتائج وتمثيل الكويت خير تمثيل في المحافل الدولية، مشيدا بدعم وتوجيهات رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات سامي الشمري وكذلك الزملاء أعضاء مجلس الإدارة والعاملون بالنادي على التعاون والعمل كفريق واحد للوصول بالنادي الكويتي للرياضات الجوية إلى مراكز متقدمة محليا وخارجيا.