يبث على البرنامج الثاني لإذاعة الكويت برنامج «مونديال قطر 2022»، والذي يسلط الضوء على آخر استعدادات قطر لاستضافة المونديال، كما يناقش من خلاله أبرز الأحداث والأخبار والاحصاءات للبطولة منذ انطلاقتها في نسختها الأولى بالعام 1930 وذلك دعما لجهود قطر في استضافة الحدث التاريخي.

البرنامج من إعداد الزميل ناصر الفضلي وإخراج هاني عبدالصمد ويستضيف من خلاله عددا من المحللين المتميزين، وقد أثنى هاني عبدالصمد على الجهود المبذولة من قبل جميع العاملين على البرنامج بتوجيهات من الوكيل المساعد بوزارة الإعلام لشؤون الإذاعة ومدير إذاعة البرنامج الثاني يوسف السريع الذي شدد على ضرورة بذل الجهود لمواكبة الحدث العالمي.