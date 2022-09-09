مبارك الخالدي



وافق الاتحاد الكويتي لكرة القدم على استضافة منافسات المجموعة الثامنة من تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة التي ستنطلق في 14 اكتوبر المقبل. وتضم المجموعة منتخبات «الأزرق» واستراليا والعراق والهند.



وفي هذا الإطار، يشهد غدا السبت استكمال عودة بطولات الفئات العمرية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع انطلاق السباق ضمن تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان.

وحلت كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما مكان بطولة تحت 19 عاما وتم تعديل نظام التصفيات ليقام بشكل مفتوح دون تقسيم على المناطق.

ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان مستضيف البطولة.

وتنطلق منافسات التصفيات من خلال المجموعة الثالثة التي تقام مبارياتها في لاوس، حيث تلعب فلسطين مع اليمن على أن تتقابل لاوس المضيفة مع غوام، علما أن المجموعة تضم أيضا منتخب اليابان.

وفي المجموعة الرابعة التي تقام مبارياتها في الأردن، يلعب جزر شمال ماريانا مع تركمانستان، على أن يستهل منتخب الأردن المضيف أمام تركمانستان.



وفي المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها في البحرين، يلعب منتخب بوتان مع نيبال ثم تلعب البحرين المضيفة مع بنغلاديش، علما أن المجموعة تضم أيضا منتخب قطر



وتلعب أوزبكستان التي ضمنت التأهل كمستضيفة للنهائيات ضمن المجموعة الأولى، التي تقام مبارياتها في الدمام، وهي تشارك في التصفيات استعدادا للنهائيات، ولن يتم احتساب نتائجها في ترتيب المجموعة.

وتشهد الجولة الأولى للمجموعة الأولى لقاء أوزبكستان مع المالديف ثم ميانمار مع الصين في حين يخوض منتخب السعودية المضيف مباراته الأولى يوم الاثنين أمام المالديف.