يعقوب العوضي



باشر فريق الأشبال للكرة الطائرة في نادي الكويت تدريباته أمس تمهيدا للمشاركة في البطولة الودية الإعدادية المحلية المقررة الأسبوع المقبل والتي تشارك فيها عدة أندية في مقر الكويت في كيفان في إطار استعدادات الفرق لمنافسات الدوري العام والمقرر انطلاقه أكتوبر المقبل.



وقاد الحصة التدريبية المدرب الوطني نايف فرحان وتواجد إداري الفريق سامي خليفة حيث ركز الجهاز الفني على الجانب البدني ورفع معدل اللياقة البدنية بالإضافة إلى بعض الجمل التكتيكية مع الحفاظ على الكرة وشهدت التدريبات تواجد مدير اللعبة منصور الشمري الذي أكد: «لدينا لاعبون موهوبون نتطلع لإشراكهم في أولى بطولاتهم بعد فترة الإعداد».



وفي هذا الصدد، أكد نايف فرحان أن المجموعة تضم عدة لاعبين موهوبين يحتاجون للالتزام في التدريبات اليومية والحضور الذهني أثناء فترة الإعداد، فيما أكد سامي خليفة أن حضور عدد كبير من اللاعبين للتسجيل في الطائرة يدل على انتشار اللعبة وشعبيتها بين المراحل السنية وخاصة الأشبال.