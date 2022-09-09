حقق منتخب الكويت الوطني للغوص 10 ميداليات في نهائيات كأس العالم للغوص الرياضي التي أقيمت منافساتها في تايلند.



وجاءت إنجازات منتخبنا عن طريق الزوجي المكون من فهد سالمين وبدر الأسود بعد تحقيقهما فضيتي سباق 50 و100 متر، كما حقق الزوجي المكون فيصل مجبل وسالم المطيري برونزيتي سباق 50 و100 متر. وعلى المستوى الفردي تمكن البطل فهد سالمين من تحقيق برونزية فئة الانتشال، وحقق البطل فيصل مجبل برونزية فئة «توربيدو».



وأشاد رئيس النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ ورئيس الوفد م.طلال السرحان بهذا الإنجاز الكبير لأبطال الكويت في بطولة عالمية يشارك بها عدد من اللاعبين المميزين من مختلف بلدان العالم، مشيرا إلى أن تحقيق الأبطال لهذا العدد الكبير من الميداليات يدل على أن الخطة التي وضعها مجلس الإدارة تسير في الطريق الصحيح.



وأوضح السرحان أن تحقيق الميداليات في البطولات الخارجية وكذلك كسر الأرقام الوطنية أو الخليجية يعتبر إنجازا، لاسيما أن النادي يعتبر حديث الإنشاء وفق ميزانية محدودة.