ناصر العنزي - هادي العنزي

تغلب السالمية على نظيره الساحل 2-1 في أولى مواجهات الجولة الثالثة لدوري زين الممتاز لكرة القدم، التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد ثامر، في أجواء شهدت رطوبة عالية، ليرفع السماوي رصيده إلى 7 نقاط، فيما بقي الساحل دون رصيد وفي المركز الأخير.

بدأ السالمية مهاجما منذ البداية معتمدا على الجودة التي يحظى بها لاعبوه في خطي الوسط والمقدمة، نوع السماوي في انطلاقاته الهجومية وصولا لمرمى حارس الساحل حمد الخالدي، وسرعان ما ترجم رجال المدرب الوطني محمد إبراهيم أفضليتهم بهدف جاء من صناعة الدولي مبارك الفنيني، وبرأسية العاجي جمعة سعيد (17)، وحاول السماوي مضاعفة النتيجة غير مرة، سدد كارلوس بجانب المرمى (28)، وأهدر المحترف العراقي أسو رستم أفضل الفرص (40).

ولم يتحسن الساحل كثيرا في الشوط الثاني، رغم تبديلات المدرب الوطني محمد دهيليس، فيما حافظ السالمية على تقدمه وأفضليته، ومن ركلة ركنية أضاف سانج بيير الهدف الثاني للسماوي (77)، وقلص الساحل سريعا النتيجة بتسديدة قوية لعبدالمحسن العجمي (78) سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الفضلي. أجاد الحكم الدولي سعد الفضلي إدارة اللقاء.

من جهته عزز السالمية هجومه بالتعاقد لمدة عام واحد مع الدولي السابق ولاعب نادي الكويت عبدالهادي خمــيس، وذلك خلال فترة التسجيل المتاحة من اتحاد الكرة لتسجيل المشطوبـــين أو غير المسجلـــين بالأندية.

وفي المباراة الثانية، تمكن الفحيحيل من قلب الطاولة على النصر بنتيجة ٣-١ ليحقق الفوز الأول له في الدوري، فيما بقي «العنابي» على رصيده السابق بـ ٤ نقاط.

وسجل أهداف الفحيحيل عبدالله الظفيري (79 و89) وفواز الرشيدي (84)، فيما سجل هدف النصر محمد دحام (27)، حيث لعب «العنابي» بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 11 بعد طرد فهد العنزي.

إلى ذلك، تتواصل المنافسة وحصد النقاط في الدوري اليوم، حيث تقام مباراتان، ففي الأولى يلتقي التضامن الخالي من النقاط على ملعب اليرموك عوضا عن ملعبه بالفروانية مع الجهراء «المتحفز» برصيد 4 نقاط، فيما تتجه الأنظار صوب المواجهة الثانية التي ستجمع القادسية برصيد 6 نقاط مع كاظمة صاحب الـ 4 نقاط على ملعب محمد الحمد في مواجهة اعتدنا على إثارتها وأهدافها، على أن تختتم الجولة منافساتها غدا السبت بلقاء «ناري» ومبكر يجمع الكويت صاحب الـ 3 نقاط مع العربي برصيد نقطتين على ملعب نادي الكويت للحاق بركب المقدمة بعد استنزاف نقاطهما في الجولتين الماضيتين.

مباراتا اليوم

في مباراة التضامن والجهراء فإن الأول خسر مباراتيه السابقتين ويبحث عن أول فوز له على ملعبه لتعديل وضعه المتأخر، ويعاني «العنيد» من عدة غيابات في خط الدفاع بسبب الإصابة وفي مقدمتهم الغاني سارفو للإيقاف، أما الجهراء فقد فرض نفسه بين فرق المنافسة وهو القادم من الدرجة الأولى وكان الأقرب للفوز في مباراته الماضية مع كاظمة (1-1) .

وفي المباراة الثانية، ستكون الجماهير القدساوية على موعد مهم لا يحتمل التأخير لمؤازرة «أصفرها» من أجل النقاط الثلاث والتربع على القمة وحيدا، فالأصفر بقيادة مدربه ناصر الشطي حقق الأهم في الجولتين السابقتين فالنقاط تغني عن الأداء أحيانا، لذلك فإن لاعبيه من الخبرة والشباب مطالبون اليوم بإثبات أحقيتهم في النقاط في اختبار من العيار الثقيل، أما «البرتقالي» فهو مرشح قوي لتحقيق الفوز والمنافسة على الصدارة، حيث يعول مدربه ماركوف على عناصر متجانسة برز منها المدافع الجزائري عماد الدين عزي وسجل هدفين.

مواجهة «جماهيرية» غداً

وتختتم الجولة الثالثة غدا السبت، حيث سنكون على موعد «جماهيري» يجمع الكويت والعربي، وهو لقاء فرض نفسه في السنوات الأخيرة ليكون واحدا من اللقاءات التي تشعل المنافسة على اللقب مهما كان ترتيب الفريقان في جدول المسابقة. ويدخل «الأبيض» المواجهة وهو يملك مقومات الفوز معتمدا على مدرب ملم بالشأن المحلي وعناصر محلية ومحترفة متميزة، ولم تكن بدايته جيدة بعدما خسر من الجهراء ثم عوضها بالفوز على التضامن، واليوم يدخل اختبارا صعبا يتطلب منه دفاعا يقظا وهجوما متحفزا، وقد أتم الفريق جاهزيته وضم لاعبين جديدين وهما المدافع التونسي بلال عيفة والجناح المصري عمرو عبدالفتاح «عموري». أما العربي فقد خرج للتو من نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي مواصلا عروضه غير المتوقعة لجماهيره بعد تعادلين في الدوري وعدم تحقيق أي فوز حتى الآن، وقد تكون مواجهة اليوم الفرصة الأخيرة لمدربه المقدوني ترينشوفسكي بعدما واجه انتقادا حادا على طريقة لعبه واختياره التشكيلة المناسبة.