سوء الإدارة تسبب في هدر مليارات الفوائض المالية الضخمة التي تجاوزت نصف تريليون دولار

نرفض مبدأ اللجوء لجيب المواطن لسد أي عجز محتمل في الميزانية وفرض الضرائب على الكويتيين



قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق م.أحمد الحمد إن كل عوامل النجاح الاقتصادي والتفوق متوافرة في الكويت، وإن سوء الإدارة هو الذي تسبب في هدر مليارات الفوائض المالية الضخمة التي تجاوزت نصف تريليون دولار منذ عام 2000 إلى 2015، موضحا أن هذه الحقيقة الواضحة كانت الدافع وراء رفضه قانون الدين العام حين كان يرأس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة وطالب الحكومة حينها ببيان الحاجة الفعلية لهذا الدين وأوجه الإنفاق وآلية السداد والخطط الاستثمارية الواضحة والقرارات العملية لسد هذا العجز.



وشدد الحمد على رفض مبدأ اللجوء إلى جيب المواطن لسد أي عجز محتمل في الميزانية، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة عندما تنخفض إيرادات النفط تبدأ بتسويق طروحاته عبر سد العجز على حساب المواطن.



وبين أنه لهذا الأمر رفض فرض الضرائب على المواطن، معبرا عن هذا الأمر بالقول «لن أكون جسرا تعبر منه الحكومة لجيب المواطن».



وتناول الحمد بالشرح أهم إنجازاته عندما كان يرأس اللجنة المالية لدوري انعقاد منها قانون تأجيل الأقساط للمواطنين إثر جائحة كورونا وإقرار منحة الـ 3 آلاف دينار وزيادة رواتب المتقاعدين وإنشاء صندوق لمتضرري النصب العقاري وإقرار قانون الضمان المالي وغيرها من القوانين التي تصب جميعها في مصلحة المواطن.





