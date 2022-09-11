

أكد مرشح الدائرة الثانية لمجلس الأمة فهد صياح أبوشيبة على أن وزارة التربية لازالت تعاني من سوء التخطيط والتنظيم، كاشفا أن هناك بعضا من المدارس تعاني نقصا شديدا في العمالة من أجل تنظيفها قبل بدء العام الدراسي، لافتا إلى أن الاستعانة بالعمالة المنزلية من قبل مديري تلك المدارس بات مشاهدا ومستغربا في الوقت ذاته.



وقال ابوشيبة في تصريح صحافي إن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، مبينا أن هذه المشكلة أضحت تتكرر بشكل سنوي دون وضع حد لها مما يدلل على أن هناك خللا واضحا في التخطيط والتنظيم، موضحا أن هذه المشكلة لابد من حلها الحل الناجع الذي من شأنه يطمئن الهيكل التعليمي في المدارس ويدفعهم نحو تقديم عامهم الدراسي بشكل أفضل تنعكس نتائجه الإيجابية على أبنائنا الطلبة.



وطالب أبو شيبة وزير التربية بالنزول إلى الميدان لمشاهدة سير العمل عن قرب، مبينا أن تواجده من شأنه أن يزداد الحرص في العمل وكذلك سرعة الإنجاز والتنفيذ تكون بشكل أفضل، مشددا في الوقت ذاته على العناية والاهتمام بعقود الصيانة كافة من تكييف وبرادات المياه، منوها إلى أنه يجب على وزارة التربية ممثلة بمسؤوليها سرعة التحرك ومتابعة هذه المشكلة لحين حلها، متمنيا أن يكون العام الدراسي القادم عام خير وبركة على الجميع.