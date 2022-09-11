أكد مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد أن حملته الانتخابية قامت على هدفين رئيسيين، هما حب الوطن وخدمته، والإنجاز، وهذا لن نحيد عنه يمينا أو يسارا، مضيفا أن الهدف الآخر هو عدم اتخاذ أي وسيلة غير مشروعة في سبيل الوصول إلى مجلس الأمة.



وشدد في تصريح صحافي على أنه «دائما نتخذ الطريقة الصحيحة لطرح أفكارنا دون التعرض لأي طرف آخر ودون الدخول في أي معركة جانبية وحرصنا كل الحرص على هذا النهج في حملتنا الانتخابية».



وأضاف العبيد «أنه في كل انتخابات هناك متنفذون وكل طرف يريد أن يجرك إلى جانبه، ونحن نأينا بأنفسنا أن ننجر وراء أي طرف، فهناك صراع أقطاب واضح وظاهر وكلما تقترب من الانتخابات يزيد هذا الصراع».



وذكر الحمد «من السهل الوصول إلى مجلس الأمة لكن تصل إلى مجلس الأمة وتكون قد قمت ببيع نفسك وضميرك، لا فهذا الوصول لا يشرفنا ولا نرحب به، لأن من يعمل معنا اليوم يعمل بشغف وحب للكويت، ثم تقوم ببيعهم لمتنفذ أو طرف آخر وتسلم رقبتك لمتنفذ وتكون أداة في يده ويفرض شروطه علينا، لا والله، نحن ابتعدنا عن هذا الأمر تماما».