رشيد الفعم



أكدت مرشحة الدائرة الأولى د.غدير أسيري أن الكويت تمر بظروف صعبة لم تمر في تاريخها، مشيرة إلى خطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، والذي يدعو إلى حقبة جديدة وعلينا أن نلبي وننفذ المضامين الواردة في الخطاب. وأضافت غدير أسيري «أن شعارها الانتخابي هو (نقدر نغير) وهو رهان على أننا نستطيع التغيير للأفضل، مشيرة إلى أن الرهان على صوت العقل، والكويت لها ثقل دولي فمن الطبيعي اننا كشعب كويتي نستطيع التغيير للأفضل وللأسف ما زلنا نناقش قضايا رجعية في ظل تغير إقليمي ودولي».



وشددت على ان «التغيير يتطلب الابتعاد عن الشخوص في قضايانا والتركيز على الاستراتيجيات المهمة ولذلك حملت راية نقدر نغير والكفر بالديموقراطية أمر مرفوض فالمجتمعات القليلة هي التي تغير وعلينا أن نخاطب العقول الواعية.



وذكرت ان لديها خمسة محاور في برنامجها الانتخابي، الأول عن الشباب فهو الجيل المقبل وهناك حملة شهادات عليا وأصبح يطلق عليهم أنهم من البطالة فلا بد من مطالبة الحكومة بالاهتمام بهذه الفئة من الشباب المتميز.



وقالت ان الجمع بين وظيفتين للموظف الكويتي حتى يتعايش مع غلاء المعيشة، اما المحور الثاني فهو حقوق المرأة وعلى رأسها إسكان المرأة لها وكذلك حق تجنيس أبناء الكويتية ولا بد ان نقارن أنفسنا مع الدول المتقدمة والتوازن بين الرجل والمرأة وكذلك ان يتاح لها الدخول إلى بعض الوظائف الممنوع دخولها وكذلك الدفع بها لشغل المناصب القيادية. وأضافت ان «المحور الثالث هو تعزيز الحريات ومعتقدات الناس فلا بد من إعطاء الناس حرياتهم في هذا الجانب وكذلك سوف أهتم بأمور الشؤون الاجتماعية وأيضا لدي الرؤى الاقتصادية فالمشاريع الاقتصادية ليست على ما يرام وتعيب العملية الاقتصادية».



وزادت أن «الرؤى الخمس التي أراها جاءت بعد تجربتي في الوزارة وللأسف لا يوجد تعاون من قبل الوزراء بين بعضهم بعضا ونحتاج الى وزراء لا يخافون».