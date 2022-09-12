مبارك الخالدي - يحيى حميدان



قدم رئيس مجلس إدارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور الشكر والثناء إلى لاعبي «الأخضر» رغم الخسارة أمام الكويت 3-2 في قمة الجولة الثالثة لدوري «زين».



وقال عاشور في تصريحات عقب المباراة: قدم الفريقان مباراة كبيرة من الناحية الفنية، ونقول لجماهير العربي «هارد لك»، مضيفا: «قدمنا أداء ممتازا ونشكر اللاعبين على ذلك وقد نجحوا في العودة إلى التعادل ولكن الاستعجال وعدم التركيز تسبب في ضربة الجزاء في وقت متأخر».



وعن المدرب المقدوني ترينشوفسكي، قال عاشور: «في النادي العربي لا يوجد قرار فردي ونحن في اجتماعات متواصلة لبحث ما في مصلحة الفريق وأقولها للأمانة من الناحية الفنية المدرب اخطأ مرة واحدة وكانت في مباراة السالمية ولكن بعدها كان جيدا في التشكيل والتبديلات وربما لازم المدرب سوء الحظ والتوفيق وانسحب ذلك على الفريق بشكل عام»، لافتا الى انتقاد الجماهير لمدربين سابقين عملوا مع الأخضر.

وفي جانب متصل، اعلن النادي بشكل رسمي ضم المحترف المالي يعقوبا دومبيا قادما من نادي شبيبة القبائل الجزائري إذ من المتوقع وصول اللاعب إلى البلاد قريبا. الجدير بالذكر أن إدارة النادي قامت بتسجيل اللاعب رسميا في كشوفات الفريق قبل إغلاق باب الانتقالات.



إلى ذلك، أكد مدرب الكويت الكرواتي رادان غاسانين، أن لاعبيه طبقوا التعليمات الفنية بشكل مميز خلال اللقاء. وأضاف رادان، عقب اللقاء، أن الجهاز الفني حلل أداء المنافس «الأخضر» بصورة كاملة واستخرجنا الكثير من النقاط والتي منحتنا التفوق في بداية الشوط الثاني بهدفين نظيفين، قبل أن يستعيد العربي المبادرة بسبب خروج المغربي مهدي برحمة بالبطاقة الحمراء.



وأشار رادان إلى أن العربي أصبح أفضل عقب طرد برحمة وشكل خطورة بالغة علينا، وقمت بالزج بمهاجم إضافي في أواخر اللقاء لتخفيف الضغط على الدفاع وتفوق المنافس بالمواجهات الفردية. ورأى أن المباراة كانت مميزة وبارك للفريقين هذا المستوى.