أحرز منتخب الكويت للكيوكوشينكاي كاراتيه أمس الأحد ميداليتين ذهبيتين و5 برونزيات في ختام البطولة العربية الـ11 للكيوكوشينكاي كاراتيه بالعاصمة اللبنانية بيروت.



وتمكن سالم الهليلي من انتزاع المركز الأول عن فئة الناشئين الوزن المفتوح وإحرازه للميدالية الذهبية بعد فوزه على اللبناني محمد نحال والعراقي قيس بن قيس. كما توج ضاري العنزي بالمركز الأول عن فئة الرجال الوزن المفتوح ليحرز الميدالية الذهبية بعد فوزه على اللبنانيين زكريا فاعور ومحمد منصور.



ونال المركز الثالث بإحراز البرونزية كل من أحمد حسين (ناشئين وزن 65 كيلوغراما) وعبدالعزيز العازمي (ناشئين وزن تحت 60 كيلوغراما) وعبدالله محمد (ناشئين وزن 70 كيلوغراما) وسعود العتيبي (رجال وزن 60 كيلوغراما) وطارق علي (رجال وزن تحت 90 كيلوغراما).



وقال رئيس الوفد الكويتي حسن الكندري في ختام البطولة إن «هذه أول مشاركة للكويت حققت فيها إنجازات بحصد 7 لاعبين ميداليات من بين 10 مشاركين في البطولة خصوصا انه جرت مواجهة منتخبات قوية مثل لبنان والعراق وتونس».