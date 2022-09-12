أعلنت الهيئة العامة للرياضة أمس أن مجلس ادارتها قرر وقف صرف اي دعم أو إعانات مالية تقدم من ميزانية الهيئة الى اتحاد وأندية الفروسية بشكل مؤقت لحين انتهاء لجنة تقصي الحقائق من فحص ومراجعة كافة الشكاوى المتعلقة بالهيئة.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة مشعل الهدبة أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ستقوم بفحص ومراجعة كافة الشكاوى المتعلقة بالهيئة والمحالة من قبل مكتب وزير الشباب، ومنها ما يخص أندية واتحاد الفروسية، مبينا أن مجلس الإدارة قرر تشكيل لجنة أخرى منبثقة عنه تضم ممثلين عن الجهات الحكومية من أعضاء مجلس الإدارة اضافة الى نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية لبحث ودراسة قرار المجلس وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.



واشار الهدبة إلى أن المجلس قام بتفويض رئيسه لاعتماد الدراسة المقدمة من اللجنة أو التعديل عليها أو رفضها، مبينا ان «الهيئة» تعمل على إعداد ضوابط توزيع الدعم والإعانات على أندية الفروسية وفقا لأنشطة كل ناد، مشددا على حرص «الهيئة» على تطبيق القوانين على الجميع بما يخدم الرياضيين الكويتيين الممارسين لرياضة الفروسية دون التأثير على مشاركاتهم المحلية والخارجية.