هادي العنزي



أشاد أمين السر العام لاتحاد السباحة ثامر الشمروخ بالإنجازات التي حققها منتخبنا الوطني للسباحة في البطولة العربية للناشئين المقامة حاليا في العاصمة المصرية بالقاهرة لألعاب السباحة والغطس وكرة الماء، وذلك بعد تحقيقه 11 ميدالية متنوعة.



وقال لـ «الأنباء»: «سجل أبطالنا في الغطس والسباحة إنجازات مميزة رغم صعوبة المنافسة بوجود العديد من المنافسين العرب، ونأمل أن يحقق «أزرق كرة الماء» مركزا متقدما في البطولة، وهذا الإنجاز نتاج تعاون وعمل مشترك بين الاتحاد والأندية والهيئة العامة للرياضة وأولياء أمور اللاعبين، ونشكر كل من ساهم بهذا الإنجاز، ونسعى الى تحقيق الأفضل دائما».



ويرأس وفد «الأزرق» في البطولة العربية للناشئين نائب رئيس مجلس الإدارة حميد الغريب، كما يشارك في منافسات كرة الماء بالبطولة 18 منتخبا عربيا.