نظم بنك بوبيان البطولة الأكبر على مستوى الكويت في لعبة البلياردو والتي تشهد هذه الفترة إقبالا كبيرا من قبل الشباب في ظل توجهاتهم نحو الأقبال على الرياضات التقليدية ذات التاريخ والتي تتضمن الحركة، اذ تم تنظيم البطولة بالتعاون مع صالة Master luxury Luong حيث بلغ عدد المشاركين في البطولة 128 لاعبا تنافسوا على مدار 3 أيام للفوز بجوائز البطولة التي تجاوزت 1000 دينار إلى جانب الهدايا التي تم توزيعها على جميع المشاركين.



وفاز بالمركز الأول اللاعب أحمد الدليمي والثاني اللاعب عبدالله العنزي والثالث اللاعب عبدالله القطان.



وقال البنك في بيان صحافي إن تصديه لتنظيم مثل هذه الفاعليات ينبع من حرصه الدائم على دعم مختلف الرياضات التي تستقطب الشباب وتشجيعهم على قضاء أوقات الفراغ فيما يحقق المزيد من التواصل بينهم، لاسيما مع الرياضات التي تشهد منافسات قوية.

وأكد انه مستمر في تنظيم مثل هذه الفعاليات الشبابية التي تهم شريحة مهمة في المجتمع كجزء من مسؤوليته الاجتماعية وحرصه على دعم مختلف الشرائح سواء من عملاء البنك أو غيرهم.



وكانت البطولة قد شهدت مشاركة كبيرة من قبل الشباب من عملاء وغير عملاء البنك حيث تقدم اليها اكثر من 300 لاعب تمت تصفيتهم واختيار 128 لاعبا لخوض المنافسات التي شهدت تنافسا كبيرا بين الجميع وسط أجواء رياضية مميزة.

وأكد البنك أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة التي يستهدف بها البنك الشباب أبرزها بطولة بوبيان للبلاي ستيشن وبطولة لعبة المكعب الشهيرة Rubik’s cube إلى جانب فعالياته التي تتعلق بالصحة والرياضة والتي تتناسب وفصل الشتاء.