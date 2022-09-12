هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي المتسابقين يوسف الجريسي ويوسف رمضان لحصولهما على الميداليتين الفضية والبرونزية في بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية والتي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على كورنيش خورفكان بمشاركة العديد من اللاعبين المميزين والمحترفين من مختلف دول الخليج العربي ودول العالم في كافة الفئات.



وقال الزنكي إن رمضان استطاع الحصول على المركز الثاني في فئة «الجونيور» بينما حقق الجريسي المركز الثالث في فئة «الجالس» للمحترفين، مؤكدا أن النادي يسعى لأن يكون في المقدمة دائما من خلال توفير جميع احتياجات الأجهزة الفنية والإدارية.