المبيلش: نتواصل مع المبدعين للاستفادة من أفكارهم بإستراتيجية «ذوي الإعاقة»

د.عمار بوقس: الكويت تزخر بالمبدعين ومواهب ذوي الإعاقة رائعة ومتنوعة

سهيلة الصباح: «أصدقاء المعاقين» يدرب الموهوبين لتحقيق مزيد من الإبداع

أحمد الركن: 5 فائزين بفئات الجائزة سيعلن عنهم في 23 أكتوبر المقبل

عبدالله جريد: هدف الجائزة اكتشاف المواهب ودعمها.. وجمعية الإرادة الأولى من نوعها على مستوى العالم بشهادة من الأمم المتحدة



بشرى شعبان



رأت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالإنابة هنادي المبيلش أن احتضان الكويت لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الاعاقة 2022 تحت شعار «الإلهام يتكلم خليجي» يأتي في إطار حرص الهيئة على إبراز مواهب ذوي الاعاقة.



وأكدت المبيلش، في تصريح صحافي على هامش محطة الجائزة بموسمها السادس في الكويت أمس الأول ضمن جولتها الخليجية لاختيار المشاركين بمنافساتها، أن اعداد المشاركين من مبدعي الكويت ممتازة، مشيرة إلى أنهم ينتمون إلى مختلف أنواع الإعاقات.



ولفتت إلى أن الهيئة شريك في الجائزة بالكويت كما أنها ترعى عددا من المواهب من ذوي الإعاقة وتقدم لهم الدعم عبر إشراكهم في المعارض واستضافتهم في مركز التأهيل المهني، مشيرة إلى أن بعضهم نشأ في كنف الهيئة من البداية.



وتمنت أن تستمر مثل هذه المبادرات سواء في دول الخليج او داخل الكويت، مشيرة إلى أنها لمست نقلة نوعية في مستوى المواهب لدى المشاركين الذين يتشجعون أكثر للإبداع عندما يتلمسون الاهتمام من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالطبع.



وأكدت المبيلش أن دعم المبدعين من أولويات عمل الهيئة التي تعمل وفق القانون على تطوير الابداع، لافتة إلى أن الهيئة ستقوم بالتواصل مع المبدعين والاستفادة من إمكانياتهم وأفكارهم التي تساعد الهيئة في استراتيجية عملها.



مؤسس الجائزة



من جهته، أشاد مؤسس جائزة عمار للمواهب من ذوي الإعاقة د.عمار بوقس بحسن التنظيم وحجم المشاركة في الكويت، مشيرا إلى أن هذه هي المحطة الثالثة للجائزة بعد المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ومستوى المشاركة في تصاعد.



وأكد بوقس في تصريح صحافي على هامش اختيار المشاركين أن المواهب من ذوي الاعاقة رائعة ومتنوعة كما عودتنا الكويت التي تزخر بالمبدعين والمواهب الكبيرة، مشيرا إلى أنه ستتم مقابلة جميع المتقدمين من المواهب لاختيار المتأهلين لجائزة عمار، التي تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب من ذوي الاعاقة وإبراز ابداعاتهم، وأطمح لأصل الى المستوى العالمي في الاعوام المقبلة.



وأوضح أن لجنة التحكيم تضم فنانين كبارا من الكويت، كما أن الأجواء جميلة وتفاؤلية، ونأمل التوفيق والنجاح للجميع والدعم لابنائنا من ذوي الإعاقة.



أصدقاء المعاقين



بدورها، أعربت رئيس فريق أصدقاء المعاقين الشيخة سهيلة الصباح عن سعادتها بالتواجد في جولة التحكيم لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة تحت شعار «الالهام يتكلم خليجي»، لافتة إلى أن ما شاهدته من مواهب أبهرها، متمنية أن تتبنى جميع الجهات الحكومية والاهلية هذه المواهب.



وفيما أوضحت أن المشاركة حققت أهم اهدافها وهو الدمج الاجتماعي عبر توفير الدعم النفسي الذي يحتاجون إليه، أكدت الشيخة سهيلة أن فريق أصدقاء المعاقين سيعمل على احتضان هذه المواهب وتنظيم دورات تدريبية لصقل مواهبهم ومساندتهم لتحقيق مزيد من الإبداع.



250 مشاركاً خليجياً



من جانبه، أوضح المسؤول الاعلامي في الجائزة أحمد الركن أن جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة هي اليوم في نسختها السادسة على مستوى المملكة العربية السعودية، والثانية على المستوى الخليجي، مضيفا أن فريق الجائزة قام بجولة في عدد من مدن السعودية لاكتشاف المواهب كما زار مملكة البحرين، والكويت هي المحطة الثالثة ثم قطر وبعدها سلطنة عمان ليكون الختام في دبي بالإمارات. وبين أنه بعد التصفية وصل عدد المشاركين في الجائزة في كل المحطات الى أكثر من 250 مشاركا على مستوى المواهب، بالإضافة إلى الكثير من المشاريع والافكار في المسار الثاني للجائزة التي تخدم الاشخاص ذوي الاعاقة.



وتابع الركن: لجنة التحكيم برئاسة د.عمار بوقس، رئيس جمعية الارادة ومؤسس هذه الجائزة، والفنان طارق العلي والفنان قصي خضر والفنانة التشكيلية شروق أمين والإعلامي بتال القوس.



وأضاف: فوجئنا بقوة المواهب المشاركين وإبداعاتهم، ونحن سعداء بالاقبال الكبير سواء من الجهات الاعلامية أو المسؤولين الذين لبوا دعواتنا في كل المحطات الخليجية.



وزاد الركن: تم اختيار 20 مبدعا من الكويت للمشاركة في الجائزة، بعد أن سجلت اعداد كبيرة، وبعد أن فرزت اللجنة مختلف انواع الانشطة (الرسم، الرياضة، العزف، الغناء، التمثيل) بمختلف انواع الفنون والابداع.



وأوضح أن المشاركة في الجائزة متاحة لجميع فئات الاعاقة ومن مختلف الاعمار، وسيكون حفل الختام في 23 اكتوبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يتم إعلان 5 فائزين سواء من المواهب والمبدعين او من المشاريع والافكار، والذين رصدت لهم جوائز تقارب ربع مليون ريال سعودي، مشيرا إلى أن الجائزة مدعومة بشكل اساسي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وهذا ليس بغريب على حكومتنا في دعم المبادرات وهناك الكثير من الشركاء.



تسليط الضوء للإبداع



بدوره، بين المدير التنفيذي في جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبدالله جريد أن جمعية الإرادة هي الاولى من نوعها على مستوى العالم بشهادة من الامم المتحدة.



وأضاف: انطلقت فكرة الجمعية عام 2014 ومنها انطلقت جائزة عمار لاكتشاف المواهب وتسليط الضوء على ابداعاتهم بنسختها السادسة سعوديا والثانية خليجيا وهناك خطة للتوسع عربيا وعالميا.



وتابع: الجائزة هدفها اكتشاف المواهب وبعدها الجمعية والجهات الداعمة الحكومية والاهلية لدعمهم، ولدينا شركاء اعتباريين في كل دول الخليج نتمنى ان يدعموا المواهب.



وعن تنظيم معارض للمبدعين لاسيما الرسامون، أوضح جريد أنه تم العام الفائت تنظيم معرض للمواهب التي شاركت في الجائزة بجدة وكان تحت مسمى «معرض ريشة الارادة».



مشاركة جيدة



من جانبه، عبر الفنان د.طارق العلي، عن سعادته بالمشاركة في لجنة تحكيم الجائزة الانسانية الكبيرة التي تحوي معاني كبيرة من إخواننا من ذوي الاعاقة، مضيفا: دائما نقول إن الإعاقة ليست بالجسد بل في الفكر.



وأكد العلي أن الجائزة تتواصل مع ذوي الاعاقة ممن لم يحالفهم الحظ لتشجيعهم في المرات المقبلة، ونحن في النسخة السادسة واليوم مشاركة جيدة في الكويت.



المشاركون



وفيما تم اختيار 20 متسابقا مبدعا من ذوي الاعاقة في محطة الكويت للمشاركة في الجائزة، حصل احد المتسابقين سليمان العنزي الذي أبهر اللجنة والحضور على المشاركة الذهبية، وأبدى الموهوبون عن سعادتهم للمشاركة متوجهين بالشكر لكل من شجعهم لبلوغ الهدف.





أسماء المشاركين الكويتيين المتأهلين لجائزة عمار 2022



٭ مريم أحمد ذياب.



٭ فيصل جواد هاشم.



٭ سجى سالم العازمي.



٭ سارة صفوت أبو المجد.



٭ أنفال باسل بوحمد.



٭ عواطف فهد الزعبي.



٭ عبدالله الهندي.



٭ حمود جاسم العياضي.



٭ محمد أحمد محمد



٭ عمر انصاري.



٭ حبيب العوضي.



٭ شهد طعمة.



٭ هيام هادي محمد.



٭ لولوة الشراح.



٭ خلف الشمري.



٭ سليمان العنزي



٭ غدير باقر.



٭ د.علي حسن باقر.



٭ منيفة خلف الشمري.



٭ حسين ناصر جوهر.





3 مسارات لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة



تتألف جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الاعاقة من 3 مسارات هي:



1 ـ مسار ذوي الاعاقة، ويشارك فيه الموهوبون المبدعون من مختلف فئات الاعاقة وبكافة المجالات، ويفوز فيه 3 مشاركين، حيث يحصل الفائز الاول على جائزة نقدية بقيمة 70 الف ريال سعودي، فيما الفائز الثاني يحصد 50 الف ريال، والفائز الثالث 30 الف ريال.



2 ـ مسار خدمة ذوي الاعاقة، ويشارك بأفكار ومشاريع لخدمة ذوي الاعاقة، حيث يحصل الفائز على جائزة نقدية قدرها 25 الف ريال سعودي.



3 ـ مسار القطاع غير الربحي، وتشارك فيه منظمات غير ربحية بمشاريع لتنمية وتمكين ذوي الاعاقة، ويحصل الفائز على جائزة نقدية بقيمة 50 الف ريال.