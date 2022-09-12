أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.خليفة الفريج ان البرنامج التدريبي «كفاءة المياه في الابنية الحكومية» يعزز عمل الوزارة لتوفير المياه في جميع مؤسسات الكويت، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى استدامة هذه الموارد المائية في غياب المصادر الطبيعة في الكويت اذا ان اغلب الموارد المائية في الكويت هي تصنيعية.



جاء ذلك خلال رعايته لافتتاح البرنامج التدريبي «رفع كفاءة المياه في الابنية الحكومية في الكويت» والذي تنظمه جمعية المياه الكويتية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ووزارة الكهرباء والماء بدعم من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وأشاد الفريج بدور جمعية المياه في التوعية بأهمية المياه الكويتية وتعزيز الثقافة المائية للعاملين في هذا المجال لاستدامة المياه الموجودية واستمراريتها خاصة وان كلفة المياه في الكويت عالية جدا ومدعومة، مثنيا على المشاركين لاهتمامهم بتطوير معارفهم في مجال المياه كونهم هم الثروة الوطنية وامل المستقبل الذين سيرفعون راية الكويت.



وفي هذا السياق وخلال كلمته، أكد د.صالح المزيني رئيس جمعية المياه أن إطلاق برنامج «كفاءة» يمثل مسعى لدعم جهود الدولة الرامية لترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه في الأبنية الحكومية ومؤسسات الدولة فضلا عن تقليل الفاقد من المياه والذي يعتبر أحد أهداف الجمعية في المحافظة على مصادر المياه مع إبراز كافة الإجراءات الوقائية لوقف هدر المياه.



وأضاف د.المزيني أن «البرنامج يهدف بالدرجة الأولى بتدريب الكوادر الفنية والإدارية الكويتية في مؤسسات الدولة بأحدث وأدق التقنيات الإلكترونية من أجل الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد في شبكة المياه العذبة داخل الأبنية بالإضافة إلى التعرف على أجهزة القياس الذكية للمياه وفهم أسباب تسرب المياه والاطلاع على خبرات الدول الشقيقة والصديقة في مجال الكشف المائي التقني واحتساب الفاقد باستخدام الأجهزة الالكترونية الحديثة مما يضمن للفنيين النجاح في مهنتهم، وهذا يعكس اهتمام الدولة نحو تمكين التطور التكنولوجي واستخدامه في قطاع المياه ويخدم رؤية مجلس الوزراء الموقر نحو تعزيز الأمن الغذائي والمائي في الكويت».



وأشاد رئيس جمعية المياه برعاية م.خليفة الفريج وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإطلاق البرنامج التدريبي، مثنيا على جهود د. بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله الشريك الاستراتيجي لجمعية المياه، متوجها بالشكر والتقدير لمدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعم البرنامج التدريبي «كفاءة».