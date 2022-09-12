أعلن سفيرنا لدى الأردن عزيز الديحاني عن تعليمات صدرت من الجهات المعنية في الأردن بتمديد مدة بقاء السيارات التي تحمل لوحات كويتية على الأراضي الأردنية لمدة 18 شهرا بدلا من ثمانية أشهر انطلاقا من عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.



وقال السفير الديحاني، في تصريح لـ «كونا» ان السفارة الكويتية تواصلت مع الجهات المعنية من خلال وزارة الخارجية الأردنية لنقل رغبة الكويتيين المقيمين في الأردن من أجل المساعدة على تمديد بقاء سياراتهم بدلا من إخراجها بعد ثمانية أشهر.



ولفت الى أنه لمس حرص الجهات المعنية في الأردن من أجل التسهيل على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم جميع التسهيلات المقدمة لهم.