عاطف رمضان



أعلنت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة د.رنا الفارس رفع سقف التوزيعات للقسائم الحكومية في مشروعي جنوب مدينة سعد العبدالله وجنوب مدينة صباح الأحمد السكنية إلى ما يزيد على 300 قسيمة للتوزيعة الواحدة.



وقالت الفارس في بيان صحافي أمس إن زيادة أعداد التوزيعات في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية ستتم من الضاحية (ن 5)، مؤكدة حرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تذليل كل المعوقات وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بحل مشاكل وملاحظات المراجعين والسعي إلى توفير السكن الملائم للمواطنين وتسليمهم قسائمهم.



وأضافت أن لجنة التوزيع اعتمدت قرار الزيادة بناء على توجيهات منها، وذلك حرصا على تسريع وتيرة التوزيعات للمشروع وتقليص فترة انتظار المواطنين للحصول على بطاقة دخول القرعة بأسرع وقت ممكن.



وأشادت الوزيرة بجهود لجنة التوزيع بالمؤسسة في أداء أعمالهم بشكل منظم ومريح للمواطنين، ومساعدتهم في اختيار موقع قسائمهم بكل أريحية.



من جانب آخر، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط المتوافرة لقرعة البيوت الحكومية للمواطنين المشمولين بقانون «من باع بيته» في مشروع شرق تيماء وذلك اليوم الاثنين في الكاونتر الموجود في بهو المؤسسة بالمبنى الرئيسي وحتى نفاد بطاقات الاحتياط، للمخصص لهم حتى تاريخ 30 يونيو 2007 وما قبل.