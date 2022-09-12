مواطنون لـ «الأنباء»: «الوفرة» بحاجة إلى الكثير من الخدمات وتحسين البنية التحتية والشوارع ونتمنى الإسراع بإنجاز مشروع المنتزه الترفيهي ومرافقه



إجرى التحقيق: محمد الدشيش



هناك آمال كبيرة وطموحات واسعة لدى المواطنين والمقيمين بأن تكون هنالك أماكن ترفيهية ومنتزهات ومرافق مزودة بالألعاب وغيرها من المشروعات التنموية، وبعد ان قام مجلس الوزراء بتكليف 5 جهات مختلفة لإنشاء مشروع منتزه ترفيهي على مساحة مليون متر مربع في منطقة الوفرة ليكون اكبر منتزه ترفيهي في الكويت يضم مراكز ترفيهية وأنشطة رياضية واستراحات ومنطقة انتاجية حيوانية وسمكية، قامت «الأنباء» بجولة واستطلعت آراء أهالي منطقة «الوفرة السكنية» حول هذا المشروع وما يمكن أن يقدمه لسكان المنطقة وللكويت عموما، خصوصا مع ما تتميز به الوفرة من طبيعة جميلة وأجواء مختلفة، حيث تمنوا الإسراع بالتنفيذ وأن تشهد جميع هذه المشاريع النور ويتم إنجازها بأقرب وقت لأنها تشكل متنفسا للعوائل وتنمية للمناطق التي تقام فيها، وفيما يلي التفاصيل:



البداية كانت مع جابر الشمري الذي قال لـ «الأنباء»: نتمنى أن يتم تنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت، لأن منطقة الوفرة لم تعد مثل السابق بأن تحتوي على المزارع فقط، بل أصبحت منطقة زراعية وسكنية، ونريدها ان تصبح ترفيهية أيضا، ونحن متفائلون جدا بالعهد الجديد وبالحكومة الجديدة ونتمنى ان يتم إنشاء هذا المشروع من غير أي تعطيل أو مماطلة من اي جهة كما كان يحدث في الفترات السابقة.



وأضاف: في السابق كنت من سكان منطقة المنقف وكان كل شيء قريبا منا، ولكن بعد ان انتقلت للسكن في منطقة الوفرة اصبحنا شبه مقطوعين، ونحن بحاجة إلى الكثير من الخدمات والأشياء، ولو تم انشاء هذا المشروع إضافة إلى مشاريع اخرى مشابهة فسيكون ذلك افضل لأهالي المنطقة.



وختم الشمري بقوله «أرجو الاهتمام بمنطقة الوفرة من جميع الجهات من قطاع صحي ونظافة والحفاظ على الامن في المنطقة، وتوفير جميع الخدمات الضرورية والأساسية».



خدمة المنطقة والكويت



والتقينا مع مشلش العجمي، وهو صاحب مزرعة في منطقة الوفرة، فقال: نحن في عام 2022 والمنتزهات مفيدة للمواطنين، وستعود بمردود مادي جيد للدولة، وأضاف: في السابق كانت الوفرة مجرد مزارع ومنطقة صحراوية بجانب أم الهيمان، واليوم اصبحت تحتوي على 5 مدن سكنية، وهذا المنتزه ضروري لهذه المنطقة لخدمة ابناء المحافظة والكويت كافة حتى تكون الوفرة منطقة متكاملة الخدمات.



حديقة حيوان



بدوره، تحدث محمد العازمي لـ «الأنباء» قائلا: أنا اطالب بإنجاز هذا المنتزه بسرعة، واطالب إنشاء حديقة حيوان كبيرة ومتكاملة، وايضا بناء مجمعات تجارية كبيرة واسواق شعبية لتوفي جميع احتياجات سكان المنطقة من جهة ولتصبح الوفرة مكانا يقصده الجميع.



وأضاف العازمي: نتمنى منكم الحضور الى منطقة الوفرة في فصل الربيع لمشاهدة من هم زوار هذه المنطقة في الربيع، وستجدون انهم من جميع الدول الاجنبية والآسيوية وموظفي السلك الديبلوماسي وبعض الجاليات العربية، وللعلم ترى كل شيء في الوفرة الزراعية اسعاره رخيصة مثل الشتلات الزراعية وفروخ النخل وغيرها من المزروعات والنباتات، بالاضافة الى المحاصيل الزراعية، وعلى فكرة بالنسبة للمشروع الذي اعلنت عنه الحكومة يعتبر رائعا ولا يخدم اهالي الوفرة فقط بل يخدم جميع اهالي الكويت من مواطنين ومقيمين، وكل الدول المجاورة، فوجود حديقة حيوان ومجمعات تجارية كبيرة ومتكاملة تخدم أولا اخيرا اهل الكويت وزوارها وتشكل متنفسا للناس، وهناك الكثير من المواطنين قاموا بعمل منتزهات في مزارعهم في منطقة الوفرة ودفعوا اموالا طائلة عليها، ولكن في فترة الاعياد والعطل الرسمية ومع كثرة الزوار فإنها لا تكفي لجميع الزوار وتكون مزدحمة، واتمنى من الله ان يتم انجاز هذا المشروع بأسرع وقت، وأن نراه على رض الواقع قريبا.



مشروع حيوي



أما عايض العتيبي فقال: لماذا لا يتم انجاز هذا المشروع؟ وهناك دول قد سبقتنا بإنشاء مثل هذه المشاريع الحيوية، وخلال فترات قصيرة وهذا المشروع يعتبر مشروعا حيويا، ويخدم الكويت بأكملها ونتمنى ان يتم انجاز مثل هذا المشروع وغيره من المشاريع التنموية أيضا في مزارع العبدلي بالمنطقة الشمالية من البلاد، والكويت قادرة على انجاز مثل هذا المشروع وقادرة أيضا على انجاز الافضل منه، ونحن متفائلون بالمرحلة القادمة بكل شيء.



خدمات ضرورية



كذلك التقينا مع بدر محمد العازمي الذي تحدث لـ «الأنباء» قائلا: انا لم اطالب بشيء، ما اقصد توفيره لسكان الوفرة واصحاب المزارع فقط، بل اطالب به للزائرين، لأنهم هم من يبحثون عن المنتزهات ويبحثون عن السكن الرخيص وعن المولات، ونحن نريد ان تكون منطقة الوفرة منطقة متكاملة من جميع النواحي والخدمات.



وزاد: عند انجاز هذا المشروع كما هو معلن فهو يعتبر انجازا للكويت ولنا، ونتمنى أن يكون مقصدا ومتنفسا لأهالي المناطق القريبة من الوفرة، ومنافسا للدول المجاورة.



وتمنى العازمي من ثلاث جهات بالدولة أن يكون هناك المزيد من الاهتمام في منطقة الوفرة، أولا النظافة، وثانيا وزارة الاشغال لتعديل الطرق المتهالكة وصيانتها بشكل جيد بعد أن كسرت سياراتنا، وثالثا وزارة الداخلية التي نتمنى منها توفير اكبر عدد من الدوريات وخصوصا في الفترة المسائية لحفظ الأمن ومنع أي شيء يمكن أن يسبب مشاكل أو مشاجرات أو سرقات وغيرها من المشاكل قبل وقوعها.



الأمن الغذائي



والتقت «الأنباء» كذلك مع عيد العازمي فقال: اذا تم انشاء هذا المشروع فإنه يعتبر مكسبا للوفرة ولأهالي الوفرة، لأنها تعتبر من المناطق الحيوية بالكويت التي تقوم بتوفير الامن الغذائي من الخضراوات واللحوم ومنتجات الحيوانات والدواجن، وفي حال إنجاز المشروع نتمنى ان يتم توزيع المحلات الموجودة فيه على المواطنين الذين يستطيعون ان يبدعوا فيما يقدمونه من خلال هذا المشروع لتعم الفائدة على المواطنين من جميع النواحي.



وأوضح العازمي أنه عند الانتهاء من هذا المشروع نتمنى ان يتم التخطيط لإقامة مشروع آخر بجانبه وهو انجاز مدينة ترفيهية، لأن الكويت حاليا لا يوجد بها اي مدينة ألعاب، ومنطقة الوفرة تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، ونتمنى ان تكون هذه المدينة متكاملة وأن تتيح لمن يرغب بزيارتها توفير كل شيء، من خدمات متنوعة ترفيهية وتسويقية وغيرها، ولكي يكرر الزيارة في في العطل والمناسبات.



وتابع: في السابق كانت الوفرة عبارة عن مزرعة وعامل آسيوي فقط، ولكن في الوقت الحالي أصبح الوضع مختلفا تماما، فالوفرة حاليا أصبحت قريبة من خمس مناطق سكنية خلال الاعوام الماضية، ونتمنى ان يتم انشاء سوق خضار مركزي.



وقال العازمي: نحن ننتظر انجاز هذا المشروع منذ فترة طويلة و«أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي»، كما نتمنى أن تكون هناك مشاريع تنموية كثيرة ومتنوعة اقتصادية وسياحية وترفيهية وزراعية وفي جميع مناطق الكويت لخدمة سكانها خصوصا وجميع أهالي الكويت عموما.