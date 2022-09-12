قدم السفير طارق الفرج نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سفيرا للكويت لدى العراق. وقال السفير الفرج في تصريح لـ«كونا» انه نقل خلال لقائه الوزير العراقي تحيات وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وتمنياته له ولشعب العراق الشقيق بالتقدم والازدهار. وأكد السفير حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق وفتح مجالات جديدة للتعاون بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين. وأوضح ان الوزير العراقي دعا الى بناء علاقات اقتصادية متينة بين الكويت والعراق اللذين يؤديان دورا مهما في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.