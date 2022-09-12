أقيمت مراسم في عاصمتي أستراليا ونيوزيلندا امس لإعلان الملك تشالز الثالث رسميا ملكا لكلا البلدين، حيث يرأس العاهل البريطاني 14 دولة أخرى غير المملكة المتحدة منها أستراليا ونيوزيلندا، لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير.



ففي نيوزيلندا، شهد البرلمان في ولنغتون مراسم إعلان تشالز ملكا خلفا للملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس الفائت عن عمر ناهز 96 عاما.



وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في كلمة من على درج البرلمان إن المراسم أقيمت للاعتراف بنجل الملكة الراحلة «جلالة الملك تشالز الثالث ملكا لنا».



وأكدت أن «الملك تشالز أظهر باستمرار رعايته العميقة لأمتنا.. يقدر شعبنا هذه العلاقة وليس لدي أدنى شك في أنها ستزداد عمقا».



وفي أستراليا، أعلن الحاكم العام ديفيد هيرلي، ممثل العاهل البريطاني في أستراليا، رسميا الملك تشالز ملكا للبلاد في مراسم بمبنى البرلمان في كانبيرا. واتسم الحدث بإطلاق المدفعية 21 طلقة تحية للملك الجديد.



وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده ستقيم يوم حداد وطني في 22 سبتمبر الجاري على روح الملكة إليزابيث، معلنا أنه سيكون عطلة رسمية.



وأضاف أنه سيسافر إلى لندن لحضور جنازة الملكة المقررة في 19 الجاري ثم يعود إلى أستراليا في 21 من الشهر ذاته. وتابع في تصريح لقناة «ايه.بي.سي» التلفزيونية «بعد ذلك من المقرر أن يكون اليوم التالي يوما للحداد الوطني والتأبين»، مضيفا «هذا للسماح للناس للحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية».

وتم تنكيس الأعلام الوطنية في أستراليا، وتعليق عمل البرلمان وعرض صورة ضخمة للملكة على دار الأوبرا في سيدني.



وزارت الملكة الراحلة أستراليا على نحو متكرر خلال فترة حكمها، وبلغ عدد الزيارات 16 الأولى في عام 1954 والأخيرة في عام 2011.



وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء استراليا انتوني البانيز إنه لا يعتزم إجراء استفتاء بشأن إلغاء الملكية خلال الوقت الحالي، احتراما للملكة إليزابيث الثانية الراحلة.



وقال البانيز لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية التلفزيونية إن الوقت الحالي هو وقت تأبين الملكة الراحلة وإظهار الاعجاب بخدمات الملكة «لاستراليا ودول الكومنولث والعالم» وليس وقت «أسئلة حول دستورنا».



وكان ألبانيز قد أشار أكثر من مرة إلى خططه لجعل استراليا «جمهورية»، وقال إن كل استرالي يجب أن يحظى بفرصة لكي يصبح رئيس الدولة.

من جهة اخرى، ذكرت وكالة الصين الرسمية للأنباء (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أرسل رسالة تهنئة للملك تشالز الثالث بمناسبة توليه العرش البريطاني.



وقال شي في رسالته إنه مستعد للعمل مع الملك تشالز الثالث لـ «تعزيز التفاهم والصداقة على نحو متبادل بين شعبي البلدين وتوسيع التبادلات الودية والتعاون متبادل المنفعة وتعزيز الاتصالات بشأن القضايا العالمية، من أجل تحقيق المنافع للبلدين وشعبيهما والمساهمة في السلام والتنمية على الصعيد العالمي».



وأشار الرئيس الصيني إلى أن هذا العام الحالي يوافق الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.