بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الجريمة والتضخم، أدلى السويديون بأصواتهم لاختيار برلمان جديد وسط سيناريو غير مسبوق سيشهد إما قيام حكومة مدعومة من اليمين المتطرف وإما فوز اليسار بولاية ثالثة.



ولم يسبق أن ورد إمكان تولي اليمين التقليدي الحكم بدعم سواء مباشر أو غير مباشر من حزب «ديموقراطيي السويد».



وبعدما ظل لفترة طويلة منبوذا على الساحة السياسية، تتوقع استطلاعات للرأي لهذا الحزب القومي والمعادي للهجرة أن يحل لأول مرة في تاريخه في المرتبة الثانية، ما سيجعل منه القوة الأولى في كتلة جديدة تضم كل التشكيلات اليمينية.



وقال زعيم الحزب جيمي أوكيسون للصحافيين أثناء انتظاره في طابور طويل للتصويت في ستوكهولم «نريد أن نكون جزءا من الحكومة، سنرى ما إذا كان ذلك ممكنا».



وتأمل رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها الاشتراكية الديموقراطية ماغدالينا أندرسون، في البقاء في السلطة مستندة إلى معسكر «أحمر ـ أخضر» لولاية ثالثة من أربع سنوات لليسار.



وهيمنت على الحملة الانتخابية مواضيع تدعم حظوظ المعارضة اليمينية، كالإجرام وتسوية الحسابات الدامية بين العصابات، ومشكلات اندماج المهاجرين، والزيادة الحادة في فواتير الوقود والكهرباء وغيرها.



غير أن شعبية رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية المنتهية ولايتها التي تتفوق على خصمها المحافظ أولف كريسترسون من حيث نسبة الثقة، وتخوف الناخبين الوسطيين من اليمين المتطرف، عاملان يصبان في مصلحة اليسار.



وتشير معاهد استطلاعات الرأي الخمسة في آخر توقعاتها إلى تقدم طفيف لمعسكر أحمر ـ أخضر، غير أن كل النسب الواردة تبقى ضمن هامش الخطأ بعد اشتداد المنافسة وتقلص الفارق إلى حد كبير في الاسبوعين الماضيين.



وتتوقع آخر الأرقام فوز التكتل اليساري بقيادة الاشتراكيين الديموقراطيين، الحزب الأول في السويد منذ الثلاثينات، وبدعم متوقع من الخضر وحزب اليسار وحزب الوسط، بنسبة أصوات تراوح بين 49.6% و51.6%.



أما تكتل اليمين الذي يضم ديموقراطيي السويد وحزب المعتدلين (محافظ) والحزب المسيحي الديموقراطي والحزب الليبرالي، فيراوح التأييد له بين 47.6% و49.4%.



وفي الأسبوعين الأخيرين من الحملة، تخطى حزب «ديموقراطيي السويد» بقيادة زعيمه جيمي أكيسون لخامس انتخابات على التوالي، المعتدلين في استطلاعات الرأي بإحرازه بحسب استطلاعات الرأي 16 إلى 19% من التأييد، ما يتخطى النسبة القياسية التي حققها عام 2018 وبلغت 17.5%.



أما المعتدلون الذين خاضوا ثاني انتخابات بقيادة زعيمهم أولف كريسترسون، فتراجعت نوايا الأصوات لهم حتى 16 إلى 18% بحسب آخر استطلاعات للرأي، ما يثير مخاوف داخل الحزب.



ويعود منصب رئاسة الحكومة تقليديا في السويد إلى الحزب الأول في التحالف المنتصر، لكن أحزاب اليمين التقليدي تعارض تعيين وزراء من «ديموقراطيي السويد»، وستعارض بشدة أكبر توليهم رئاسة الوزراء.



أما من جانب اليسار، فيخيم الغموض أيضا على تشكيلة الحكومة الجديدة التي قد تنبثق منه، وسط خلافات بين حزب اليسار وحزب الوسط.