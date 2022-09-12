أبرزت الصحف البريطانية الصادرة أمس على صفحاتها الأولى الهدنة بين الأميرين وليام وهاري وزوجتيهما الأميرة كيت والدوقة ميغان ماركل، من خلال ظهورهم المفاجئ معا في قصر وندسور بعد وفاة جدتهما إليزابيث الثانية، واعتبرت أنهم «اجتمعوا في الحزن».

وتصدرت صور الأميرين الشقيقين وزوجتيهما يرتدون ملابس الحداد وقد بدا الوجوم على وجوههم، غلافات كل الصحف اليومية تقريبا. وعنونت «ذي ميرور» أن هؤلاء «اجتمعوا من أجل الجدة»، ملاحظة أن «وليام يمد غصن زيتون إلى هاري وميغان بعد وفاة الملكة».

وهي المرة الأولى يشاهد فيها نجلا الملك تشالز الثالث وزوجتاهما معا منذ مارس 2020. إذ ساد الفتور علاقتهما منذ أشهر.



ورأت صحيفة «ذي صن» الشعبية أن «العائلة المالكة المتصارعة تظهر وحدتها». أما «صنداي تلغراف» فحملت عنوان «اجتمعوا في الحزن»، مع صورة على صفحتها الأولى لوليام وهاري وزوجتيهما يتقدمون جنبا إلى جنب، نحو الحشد المتجمع أمام قصر ويندسور والزهور التي وضعت تحية للملكة الراحلة إليزابيث.

إلا أن صحيفة «صنداي تايمز» كشفت أن «مفاوضات موسعة» بين الأخوين وراء الكواليس مهدت لإطلالتهما بصورة موحدة في ويندسور،، مما أدى إلى تأخير ظهورهما نحو 45 دقيقة.



واعتبرت صحيفة «تلغراف» أن «وريث العرش أثبت أنه يستلهم نهج جدته بمد يده لإزاحة الخلاف». وكتبت «ديلي ميل»: «كم هي سعيدة ملكتنا الراحلة، بهذا المشهد يحصل في قلعة ويندسور».

وأضافت «ليتهما توصلا إلى ذلك عندما كانت لاتزال على قيد الحياة. ولكن لا يهم».