أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس «تحالف السيادة» خميس الخنجر وزعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارازاني، على أهمية اجراء انتخابات مبكرة.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس إن اللقاء استعرض الوضع السياسي في العراق، وتداعياته السلبية، وشدد على ضرورة اعتماد لغة الحوار البناء، لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة.



وأكد المجتمعون على أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.



كما أبدوا استعدادهم للمساهمة البناءة في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وتبني أية خطوة تخدم المصلحة الوطنية، وتسهم في السلم المجتمعي، والحفاظ على أمن المواطنين ومصالحهم.



في غضون ذلك، كشف علي الزبيدي عضو «تحالف الفتح» المنضوي تحت مظلة «الإطار التنسيقي» أن الاخير حصل على 180 توقيعا لعقد جلسات مجلس النواب وتشكيل الحكومة وتعيين رئيس جديد للجمهورية.



وأكد الزبيدي - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية أنه لا يمكن لأي طرف سياسي منسحب من مجلس النواب باختياره أن يفرض إرادته على الكتل الأخرى المتحالفة معه سابقا.



وقال إن وفودا من «الإطار التنسيقي» تزور باستمرار كل الأطراف والكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة، مضيفا أن «الكرة الآن بملعب القوى الكردية للاتفاق على مرشح لرئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن لكي يتم تكليف رئيس الوزراء وبالتالي تشكيل حكومة خدمية ووطنية».



وأوضح الزبيدي أنه «يجب توفير حكومة قوية وذات سيادة كاملة لكي تتمكن من حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة».