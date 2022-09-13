تستعد أوروبا لإطلاق الجيل الجديد من أقمارها الاصطناعية المخصصة للتوقعات الجوية، بعد تحضيرات استمرت اثني عشر عاما واستثمارات بمليارات اليورو للمساعدة على استباق الظواهر المناخية العنيفة بسرعة أكبر.



القمر الاصطناعي البالغ وزنه 3.8 أطنان والملفوف بشريط أسود عازل وتنتشر على سطحه مرايا لتعكس حرارة الشمس، يقبع في داخل مركز «تاليس ألانيا سبايس» في مدينة كان الساحلية جنوب شرق فرنسا، قبل نقله بحرا إلى قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، حيث من المقرر إطلاقه إلى الفضاء بحلول نهاية العام الحالي.



وفور وضعه في المدار على علو 36 ألف كيلومتر، سيجري القمر «ام تي جي ـ اي 1»، مسحا للكوكب بواقع مرة كل عشر دقائق، بدقة تصل إلى 500 متر، ما يوازي ضعف الدقة مقارنة بالجيل السابق من هذا الصاروخ والذي بدأ إطلاقه في مطلع القرن الحالي.



ومن المقرر استتباعه اعتبارا من 2025 بقمر اصطناعي توأم يحمل اسم «ام تي جي ـ أي 2»، سيركز على أوروبا إذ سيجري عملية مسح بواقع مرة كل دقيقتين ونصف دقيقة، وأيضا بقمر اصطناعي مزود بمسبار (ام تي جي ـ اس) سيحلل تركيبة الغلاف الجوي على كامل طوله.



وفي المجموع، بلغت تكلفة المشروع الذي انطلق سنة 2010 حوالى أربعة مليارات وثلاثمئة مليون يورو.