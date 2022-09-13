اجتاحت حرائق اندلعت في بوليفيا 850 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، أي بزيادة نحو ثلاث مرات عما سجل منذ أسبوعين، وفق تقرير حكومي نشر الأحد.



وقال نائب وزير الدفاع المدني خوان كارلوس كالفيمونتيس لوسائل إعلام حكومية «بحلول 10 سبتمبر من العام الحالي دمرت الحرائق 854.724 هكتارا في البلاد».



وكان الوزير أكد في 27 أغسطس أن الحرائق المفتعلة بهدف توسيع الأراضي الزراعية طالت 299.503 هكتارات.



وأوضح كالفيمونتيس أنه على الرغم من تزايد الحرائق في الأسبوعين الماضيين «هناك تراجع كبير في عدد الحرائق المفتعلة مقارنة بالسنوات الماضية».



وشدد على أن الحكومة تعمل على ألا تتخطى نسبة الغابات والمراعي المدمرة 1.5 مليون هكتار خلال عام.