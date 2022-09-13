تسبب تذكار من پولندا على هيئة قنبلة يدوية في استدعاء وحدة من خبراء المفرقعات إلى مطار جزيرة أوزيدوم الألمانية.



وقال متحدث باسم الشرطة الاثنين إن العملية الأمنية تسببت في تعطيل ركاب طائرات أخرى.



واكتشف حراس الأمن القنبلة اليدوية المزعومة في حقيبة يد سائحة تبلغ من العمر 78 عاما قادمة من لوكسمبورغ.

وأوضحت المرأة أنها اشترت «التذكار المضحك» في مدينة «اشوينواويشتشه» الپولندية المجاورة، موضحة أن التذكار عبارة عن ولاعة على هيئة قنبلة يدوية.



وللتأكد من صحة البيانات، استدعت السلطات خبراء من خدمة استعادة الذخائر من موقع تفجير يبعد بضعة كيلومترات من المطار.



وبحسب البيانات، فحص الخبراء القنبلة المزعومة واستبعدوا أي مخاطر منها.



وألغت السلطات الإنذار التحذيري في المطار بعد حوالي 90 دقيقة.



وتتكون جزيرة أوزيدوم من جزأين ألماني وپولندي، وتشمل «اشوينواويشتشه» التي تعتبر أكبر مدينة في الجزيرة ويصل إليها العديد من السائحين بالطائرة.