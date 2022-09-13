أظهرت دراسة حديثة أن تناول الكربوهيدرات عالية الجودة، مثل الحبوب الكاملة التي تحتوي على البذرة والنخالة، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.



وخلال الدراسة التي أجريت في جامعة «إيراسموس» في هولندا، نظر الباحثون في ما إذا كان هذا التأثير مختلفا بالنسبة للكربوهيدرات عالية الجودة والكربوهيدرات منخفضة الجودة، التي تشمل الحبوب المكررة والأطعمة السكرية والبطاطس، وقاموا بتحليل البيانات من ثلاث دراسات اتبعت المهنيين الصحيين في الولايات المتحدة بمرور الوقت، وبشكل جماعي، مثلت الدراسات فترة طويلة من المتابعة، تم خلالها توثيق ما يقرب من 12 ألف حالة من حالات السكري من النوع الثاني.



ووجد الباحثون انخفاضا في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني عندما تحل الكربوهيدرات عالية الجودة محل السعرات الحرارية من الأحماض الدهنية المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة والبروتين الحيواني والبروتين النباتي، كما وجدوا أن استبدال الكربوهيدرات منخفضة الجودة بالدهون المشبعة، ولكن ليس بالعناصر الغذائية الأخرى، كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.



وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية التمييز بين الكربوهيدرات من المصادر عالية الجودة ومنخفضة الجودة عند فحص مخاطر الإصابة بالسكري.