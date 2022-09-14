يبحث ريال مدريد الإسباني حامل اللقب عن فوزه الثاني تواليا في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يستضيف الليلة لايبزيغ الألماني «الجريح»، فيما يقود الهداف الفتاك النرويجي إرلينغ هالاند مان سيتي بطل إنجلترا أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.



في المجموعة السادسة، يستقبل ريال مدريد، بطل المسابقة 14 مرة (رقم قياسي) والفائز في مباراته الأولى على أرض سلتيك الاسكتلندي 3-0، لايبزيغ الألماني الذي مني بخسارة مذلة أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 1-4.



لكن الفريق الألماني تنفس الصعداء بعد إقالة دومينيكو تيديسكو، إذ قاده مدربه الجديد ماركو روزه إلى فوز كبير على دورتموند 3-0، ليرتقي إلى المركز العاشر في «البوندسليغا».



في المقابل، يحلق ريال مدريد في حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني، وهو الوحيد حقق خمسة انتصارات كاملة، متربعا على الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة.



وفي المجموعة السابعة، نقل هالاند شهيته التهديفية من دورتموند إلى «السيتي»، فسجل له ثنائية خلال فوزه الكاسح برباعية نظيفة على أرض إشبيلية الإسباني، ينوي تكرارها عندما يواجه فريقه السابق «الأصفر والأسود» الذي حمل ألوانه بين 2020 و2022 وسجل له 86 هدفا في 89 مباراة.



سجل ابن الثانية والعشرين القادم بستين مليون يورو هذا الصيف، 12 هدفا للفريق المملوك إماراتيا في 8 مباريات، بينها 10 في 6 مباريات ضمن الدوري الإنجليزي.



ويحتل مان سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن أرسنال وبالتساوي مع توتنهام، فيما تراجع دورتموند إلى الخامس في ألمانيا بعد خسارته القاسية أخيرا ضد لايبزيغ، علما انه استهل مشواره القاري بفوز ثلاثي على كوبنهاغن الدنماركي الذي يستقبل إشبيلية.



وفي المجموعة الثامنة، يزور باريس سان جرمان بطل فرنسا مكابي حيفا، بعدما قاده نجمه الشاب كيليان مبابي إلى الفوز على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2-1 في الجولة الأولى.

وفي المجموعة عينها، يبحث «اليوفي»، حامل اللقب مرتين (1985 و1996)، عندما يستقبل بنفيكا عن تعويض خسارته الافتتاحية ومساره المتعرج في الدوري المحلي، حيث تعادل أربع مرات في 6 مباريات ليتراجع إلى المركز الثامن وسط انتقادات لمدربه ماسيميليانو أليغري.



وفي المجموعة الخامسة، يبحث ميلان بطل إيطاليا وثالث الدوري راهنا عن فوزه الأول بعد تعادل على أرض سالزبورغ النمساوي (1-1)، عندما يستقبل دينامو زغرب الكرواتي الذي أطاح تشلسي الإنجليزي ومدربه الألماني توماس توخل.



ويشرف على دينامو زغرب المخضرم أنتي تشاتشيتش الذي قاد بيراميدز المصري في موسم 2020، وهو يبحث عن قيادة دينامو إلى أول فوز على الفريق اللومباردي الذي هزمه أربع مرات سابقا.



وفي مباراة أعيدت جدولتها بسبب نقص موارد الشرطة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يحل نابولي الإيطالي على رينجرز الاسكتلندي في المجموعة الأولى، بعد فوزه الرائع على ليفربول الإنجليزي 4-1.