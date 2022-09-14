جدد الاتحاد الويلزي لكرة القدم عقد المدرب المؤقت للمنتخب روب بيج لمدة 4 سنوات ليستمر في المنصب خلال تصفيات كأس العالم 2026. وتولى بيج (48 عاما) تدريب ويلز بعد أن ترك المدرب السابق رايان غيغز المنصب وسط مزاعم الاعتداء على صديقته السابقة، ويواجه غيغز إعادة للمحاكمة في العام المقبل بعد عجز هيئة للمحلفين عن التوصل إلى حكم في الاتهامات الشهر الماضي.



وتحت قيادة بيج تأهلت ويلز إلى دور الـ 16 في بطولة أوروبا العام الماضي، كما تأهلت لكأس العالم لأول مرة منذ 1958.



وتنافس ويلز بالمجموعة الثانية في كأس العالم بجانب إنجلترا وإيران والولايات المتحدة، وتنطلق النهائيات في قطر في 20 نوفمبر، وتختتم في 18 ديسمبر. وسيركز فريق بيج أولا في دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر، إذ يواجه بلجيكا في بروكسل يوم 22 الجاري وپولندا في كارديف يوم 25 في آخر مباراتين بالمجموعة الرابعة في المستوى الأول، والتي يتذيل ترتيبها.