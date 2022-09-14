عاد ثلاثي الهجوم دونيل مالين وكريم أديمي وثورغان هازارد إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني من جديد، وأصبحوا متاحين للمشاركة في المباراة المقررة أمام مان سيتي الإنجليزي اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وغاب مالين بسبب تمزق عضلي وأديمي لإصابة في القدم، عن «أسود الفيستيفاليا» في آخر خمس مباريات، كما غاب هازارد لاصابة في الفخذ.

ومن المؤكد غياب سيبستيان هالر عن المباراة، حيث يخضع للعلاج من السرطان، كما يغيب غريغور كوبل بسبب تمزق عضلي وماتيو موري لإصابة غضروفية، وكذلك جيمي بينو غيتينز ومحمود داوود، حيث يعاني كل منهما من إصابة في الكتف.