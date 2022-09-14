عبر مدرب فريق روما، جوزيه مورينيو، عن سعادته بالفوز الذي تحقق على إمبولي 2-1 في ختام المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»: «يجب أن أقول إن تسجيل الأهداف في مرمى فيكاريو (حارس إمبولي) كان صعبا، لقد بدا كما لو كان الحارس الأفضل في العالم».



وتابع مورينيو حديثه بالقول: «كان يمكننا أن نفوز بطريقة اخرى، بهدوء أكبر، وذلك إذا كنا تقدمنا بنتيجة 3-1، ولكن الأمر الأهم هو الفوز من جديد».



وأضاف: «لقد عانينا، 7 دقائق مضافة كوقت بدل للضائع لفريق متقدم وقت كبير، ولكننا نجحنا في إدارة الأمر جيدا».



وتقدم فريق العاصمة عبر الأرجنتيني باولو ديبالا (17)، قبل أن يعادل أصحاب الأرض برأسية فيليبو باندينيلي (43)، إلا أن هدف الحسم كان للمهاجم الانجليزي تامي أبراهام قبل عشرين دقيقة من النهاية (71).



وأهدر القائد لورنتسو بيليغريني فرصة إضافة الهدف الثالث لفريقه عندما سدد الكرة من ركلة جزاء ارتدت من العارضة (80).

وهذا الفوز الرابع لـ «ذئاب العاصمة» هذا الموسم مقابل تعادل وهزيمة ليرفع رصيده الى 13 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع أودينيزي الرابع وعلى بعد نقطة من فرق المقدمة الثلاثة، فيما بقي إمبولي من دون فوز مع 4 نقاط من أربعة تعادلات وهزيمتين في المركز السادس عشر.



إسبانيا



صعد أوساسونا الذي يحقق بداية موسم مميزة الى المركز الرابع في الدوري الإسباني «الليغا» إثر فوزه بهدف نظيف على مضيفه ألميريا في ختام المرحلة الخامسة.



وسجل الأرجنتيني تشيمي أبيلا الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 28 بعد أن وصلته الكرة في منتصف المنطقة من عرضية روبن غارسيا تابعها بيسراه في الشباك.