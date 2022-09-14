في نابولي، يطلق عليه لقب «كفارادونا»، اذ بعدما وصل مع سجل باهت واسم يصعب لفظه، بات الجورجي الشاب خفيتشا كفاراتسخيليا هذا الصيف أبرز صفقات النادي الجنوبي الذي يحل اليوم ضيفا على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



قال المدير الرياضي لنادي نابولي كريستيانو دجونتولي في مقابلة الجمعة مع صحيفة «كورييري ديلو سبورت» بسعادة غامرة «كنا أسرع من يوفنتوس وروما وريال سوسييداد» لجذب هذا الجناح المفعم بالحيوية والذي وصل من نادي دينامو باتومي الجورجي.

وربطا بما قاله دجونتولي، بات واضحا أنه من الصعب اصطياد «ثعبان البحر» كفاراتسخيليا وأفضل شاهد على ذلك مدافع ليفربول الانجليزي جو غوميز بعدما تجاوزه الجورجي بسرعة جنونية في طريقه لصناعة الهدف الثالث لزميله الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في مرمى «الريدز» في مباراة فوز نابولي 4-1 الأسبوع الماضي ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات للمسابقة القارية الأم.

وبعدما بدا مذهلا أمام وصيف بطل أوروبا، أكد صاحب القميص الرقم 77 في نابولي بداياته الواعدة في الموسم الحالي ضمن الدوري الإيطالي، بتسجيله 4 أهداف وتمريره كرة حاسمة وقيادة نابولي إلى الصدارة.

لم يتأخر كفاراتسخيليا كثيرا في وضع القائد السابق لنابولي لورنتسو إنسينيي الراحل لخوض غمار الدوري الأميركي على رف الذكريات، فقدرته على المراوغة وتسارعاته على الرواق الأيسر، إضافة إلى التنوع في حركاته خلال اقترابه من منطقة جزاء المنافس، أكسبته لقب «كفارادونا» تيمناً بالأسطورة الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا والذي اطلق نابولي اسمه على ملعبه تكريما لإنجازاته.

أضاف دجونتولي «أول مرة شاهدت فيها خفيتشا في شريط مصور، كنا في حالة إغلاق تام (بسبب فيروس كورونا). كان يبلغ الـ 19 عاما، ولكنه كان رائعا بقدميه».



طالب فريقه الروسي روبن قازان حينها بمبلغ 30 مليون يورو للاستغناء عنه، لكن نابولي عبر لسان مديره الرياضي تابع قائلا «لم يكن بإمكاننا دفع هذا المبلغ الكبير على لاعب شاب، ولكنه ظل راسخا في ذهننا. في فبراير عندما اندلع الصراع مع أوكرانيا، عاد إلى جورجيا وسارعنا للتعاقد معه مقابل 10 ملايين».