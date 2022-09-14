أقال نادي مونتسا، متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بنقطة يتيمة بعد ست مراحل، مدربه جوفاني ستروبا وعين بدلا منه رافايلي بالادينو مدرب فريق ما دون 19 عاما.



وشكر مونتسا المملوك منذ عام 2018 من قبل رئيس الوزراء السابق ورئيس ميلان لأكثر من 30 عاما (1986-2017) رجل الأعمال سيلفيو بيرلوسكوني، المدرب ستروبا (54 عاما) في بيان نشره النادي اللومباردي عبر موقعه الإلكتروني على «الرحلة الرائعة معا، والتي بلغت ذروتها في تحقيق صعود تاريخي إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي».

ويخوض مونتسا غمار الـ «سيري أ» للمرة الأولى في تاريخه بعدما نجح في الصعود في مايو الماضي، وذلك بعد أربعة أعوام من شراء بيرلوسكوني للنادي.