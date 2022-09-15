البذالي: تضافر جهود جميع العاملين في المدرسة ومسؤولي المنطقة والوزارة لتهيئة البيئة الدراسية المناسبة

نتمنى سرعة إنجاز ميزانية المدارس للفصل الأول وصرف الدفعة الأولى للتمكن من معالجة أي نواقص

العلاطي: الكتب جاهزة لتسليمها إلى الطلبة في أول يوم من دوامهم.. وحسناً فعلت «التربية» بعودة «الخط العربي»



عبدالعزيز الفضلي



تسابق وزارة التربية الزمن لتجهيز مدارسها استعدادا لاستقبال أبنائنا الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، حيث تعيش الوزارة في حالة استنفار دائم رغم الظروف الصعبة التي تواجهها مع شركات النظافة، لكنها لجأت إلى إجراءات استثنائية للتعامل مع هذه الأزمة.



هذا، وتواصل الوزارة جهودها لتجهيز المدارس وتوفير أي نواقص من الكتب، لتوفير البيئة التعليمية المناسبة، بعد انتهاء أزمة كورونا، وإقرار العودة الشاملة مع انطلاق العام الدراسي الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.



«الأنباء» حرصت على متابعة استعدادات المدارس من مختلف الجوانب لاستقبال الطلبة، لذا قامت بزيارة إلى مدرسة الدوحة الابتدائية للبنين والتقت مع إدارتها المدرسية التي تكثف جهودها لإعداد بيئة تعليمية مناسبة لمتعلميها.



وخلال الجولة، التقينا مع مدير المدرسة حمود البذالي الذي توجه بالتهنئة إلى الهيئات التعليمية والإدارية والطلبة وأولياء الأمور بمناسبة العودة الشاملة للدراسة بعد توقف استمر عامين بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاستعدادات والتجهيزات جيدة وذلك بتضافر جميع العاملين في المدرسة وبمتابعة من المنطقة التعليمية والوزارة.



وأضاف البذالي لـ «الأنباء» انه تم توفير الكتب وستكون جاهزة لتوزيعها على الطلبة في أول يوم دراسي بإذن الله تعالى، مضيفا أن المنطقة قامت بتوفير عمالة لتنظيف المدرسة وهي تعمل حاليا على الانتهاء من تنظيف جميع مرافق المبنى المدرسي، كما أنه تم إنجاز صيانة المبنى بشكل متكامل ليكون بيئة جاذبة لطلبتنا.



ودعا البذالي الوزارة إلى ضرورة إنجاز ميزانية المدرسة السنوية للفصل الدراسي الأول حتى نستطيع معالجة بعض الأمور، متمنيا سرعة التجاوب مع الإدارات المدرسية وصرف الدفعة الأولى لتوفير جميع مستلزمات الراحة لأبنائنا الطلبة وحتى يكون عاما دراسيا ناجحا بكل المقاييس.



من جانبه، قال المدير المساعد بمدرسة الدوحة الابتدائية للبنين د.بدر العلاطي ان الأمور تسير في المدرسة على ما يرام، وهناك التزام من قبل المعلمين والإداريين بالدوام حتى نهايته، مشيرا إلى أن جميع العاملين كثفوا جهودهم لإزالة كل العراقيل أمام الطلبة لكي يدخلوا العام الدراسي بكل أريحية.



وأوضح العلاطي لـ«الأنباء» أنه تم توفير الأثاث المطلوب بديلا عن الأثاث التالف إضافة إلى تجهيز الكتب في مسرح المدرسة ووضعها في أكياس لكل صف من المراحل التعليمية، مشيرا إلى انه حسنا فعلت وزارة التربية بعودة كراسة الخط العربي في النسخ والرقعة، وهذا يساعد الطلبة على الحفظ وكتابة الجمل بشكل جيد.



وبين انه بدءا من الصف الأول حتى الرابع ابتدائي يتم توزيع كتاب الخط العربي للنسخ على الطلبة، بينما سيكون خط الرقعة للصف الخامس، متمنيا أن يكون العام الدراسي الجديد ناجحا للطلبة وأهل الميدان التربوي، معربا عن شكره وتقديره للقيادات التربوية التي تبذل جهودا مكثفة لتحقيق الهدف المنشود وهو خدمة أبنائنا الطلبة والعملية التعليمية.