عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير إدارة الشؤون الهندسية في منطقتي حولي والأحمدي بالإنابة م.عماد الفيلكاوي افتتاح 7 مدارس جديدة في مدينة صباح الأحمد السكنية قطاع E والتابعة لمنطقة الأحمدي منها مدرستان لمرحلة رياض الأطفال هما روضتا الأفق والمستقبل، ومدرستان ابتدائيتان هما عائشة بنت طلحة بنات ويعقوب أحمد الشراح بنين ومدرستان للمتوسط هما مدرسة فوزية يوسف العبدالغفور بنات ومدرسة أحمد يوسف المزروعي بنين، وثانوية شكرية عبيد السعيدي بنات.



وقال الفيلكاوي إن إجمالي عدد المدارس بمدينة صباح الأحمد السكنية بكل قطاعاتها وصل الى 39 مبنى مدرسيا بكل المراحل الدراسية، متمنيا من المولى عز وجل أن يكون 2023/2022 عام نجاح وتوفيق للجميع.