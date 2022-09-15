عبدالعزيز الفضلي



استقبلت المدارس في مختلف المناطق التعليمية أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية وسط أجواء ترحيبية تزامنت مع استعداداتها لانطلاق العام الدراسي مطلع الشهر المقبل.



وهنأ مراقب التعليم الابتدائي بمنطقة الأحمدي التعليمية د.محمد قراشي وزارة التربية وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، مثمنا جهودهم في استكمال تجهيز المدارس تمهيدا لعودة الطلاب إلى المقاعد الدراسية.



بدورها، قالت مديرة مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بنين شيخة الفضلي ان المدرسة استقبلت أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية صباح أمس، في أجواء ترحيبية لتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد.



وحول أعمال الصيانة والتنظيف، أكدت الفضلي أن الوزارة قامت بتركيب واستبدال وحدات التكييف، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة الصحية من تركيب فلاتر لمبردات المياه وتنظيف الخزانات، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة لمرافق المدرسة وفصولها الدراسية، مهنئة أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد.



من جهتها، أشارت المديرة المساعدة بمدرسة بركة بنت النعمان المتوسطة بنات التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية نوال الصالح إلى الجهود المبذولة من جميع أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في استكمال جاهزية المدارس، مؤكدة ان المدرسة استقبلت أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، لافتة الى أن أعمال الصيانة والنظافة تجري على قدم وساق، وتم تركيب 8 وحدات تكييف في عدد من الفصول الدراسية ومختبرات الحاسب الآلي والعلوم.