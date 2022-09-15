صرح القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.سامي عبدالله الدريعي أن عمادة شؤون الطلبة ممثلة بقسم الأنشطة التطوعية والجوالة التابع لإدارة الأنشطة الرياضية تنظم حملة إعلامية تحت شعار #التطوع_أثر، وذلك بالتعاون مع قسم العلاقات العامة للعمادات النوعية، والتي ستبدأ في بداية سبتمبر الجاري للعام الجامعي 2023/2022 بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وأهميته في جامعة الكويت والمجتمع.



وأشار د.سامي الدريعي إلى أن الحملة الإعلامية ستكون بإشراف رئيس قسم الأنشطة التطوعية والجوالة بإدارة الأنشطة الرياضية د.طارق دشتي، مبينا أهمية العمل الاجتماعي التطوعي الذي يسهم في تعزيز الانتماء والولاء لدى فئة الشباب، وتنمية قدراتهم على العطاء ومهاراتهم، كما يتيح لهم الفرصة للتواصل مع الآخرين بالمشاركة في الأعمال والنشاطات التطوعية، مما يؤدي إلى تعزيز الروابط الاجتماعية لدى الشباب.



وأكد أن عمادة شؤون الطلبة تسعى دائما لتنظيم مختلف الحملات الإعلامية على مدار العام الدراسي والتي تحمل مواضيع مهمة تخدم الطلبة وفئة الشباب، لأنهم أساس تقدم الشعوب والمجتمعات، وهم قادة المستقبل لهذا الصرح الأكاديمي وهذا الوطن.