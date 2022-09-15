قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل الضاحي أن السباق الانتخابي بين المرشحين للوصول إلى مجلس الأمة يشهد سجالا بينهم وكل منهم يسعى بشتى الطرق للوصول إلى الناخبين في دائرته، متمنيا أن يكون الاختيار للأصلح منهم على أساس الكفاءة.



وأشار الضاحي إلى أنه اطلع على البرنامج الانتخابي لعدد من المرشحين ولم يجد ضمن هذه البرامج الانتخابية أي اهتمام أو تطرق للملف التعليمي رغم أهميته في بناء الأمم وتقدمها على الرغم من تراجع التعليم ومخرجاته بالفترة الأخيرة، متمنيا على مرشحي مجلس الأمة أن يكون ملف التعليم بشقيه التعليمي والتدريبي ضمن أولوياتهم، بل يجب أن يكون على رأس الأولويات نظرا لما يمثله من أهمية في تقدم الأمم وبناء الإنسان فيها، كما تمنى على وسائل الإعلام ضرورة تسليط الضوء على أي برنامج انتخابي يكون مهتما بملف التعليم.