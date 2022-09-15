محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن 7 شركات على الأقل تعتزم المشاركة في تقديم العطاءات لمشروعين من مرافق الطاقة والمياه المستقلة التي تشرف عليها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن هذه الشركات قدمت بيان المؤهلات إلى الهيئة من أجل عقود تطوير مشروعي الكويت المستقلين شمال الزور 2 و3 والخيران 1 المقبلين لإنتاج المياه والطاقة، وسيتم تنفيذهما كعقدين منفصلين.



وقالت مصادر مطلعة في الصناعة النفطية لمجلة ميد أن الشركات التي قدمت طلبات التأهل تشمل كلا من:



٭ شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة، الإمارات العربية المتحدة).



٭ شركة أكوا باور (المملكة العربية السعودية).



٭ شركة جيرا (اليابان).



٭ شركة كيبكو (كوريا الجنوبية).



٭ شركة ميتسوي (اليابان).



٭ شركة نبراس للطاقة (قطر).



٭ شركة سوميتومو (اليابان).



وأضافت مجلة ميد أن المشروعين سيدمجان المرحلتين الثانية والثالثة المخطط لهما سابقا، وستكون لهما طاقة توليد تبلغ 2700 ميغاواط من الكهرباء وقدرة تحلية تبلغ 120 مليون جالون إمبراطوري يوميا.



أما مشروع الخيران 1 فسيولد 1800 ميغاواط من الكهرباء بالإضافة إلى تحلية 33 مليون غالون امبراطوري من المياه يوميا وفقا لما نقلته المجلة عن هيئة مشروعات الشراكة.



وستعمل محطات الطاقة المقترحة على الغاز الطبيعي كمادة وسيطة، وسيكون لدى الشركة الفائزة بالمشروع الخيار في استخدام تقنية التناضح الحراري أو التناضح العكسي في محطات تحلية المياه، وفقا لمصدر مطلع على المشروع.



تجدر الإشارة إلى ان فريقا يتألف من شركتي إرنست اند يونغ، وأتكينز وأدليشو جودارد البريطانيتين كان قد حصل على عقد استشاري للمشروعين المستقلين في أبريل من العام الماضي، وذلك بعد شهرين من حصول هيئة مشروعات الشراكة على موافقة ديوان المحاسبة على ترسية العقد.