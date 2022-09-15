محمود عيسى



ذكرت صحيفة «خليج تايمز» أن معظم واردات النفط الخام الهندية ستأتي من دول الخليج، لاسيما الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة.



ونقلت الصحيفة عن وزير النفط والغاز الهندي هارديب سينغ بوري قوله إن واردات الهند - التي تعتبر ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم - من الخام السعودي ارتفعت في يوليو بأكثر من 25% بعد أن خفضت السعودية سعر البيع الرسمي في يونيو ويوليو مقارنة بشهر مايو، وبالتالي فقد بقيت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بين الدول التي تزود الهند بالنفط.



وكان بوري يتحدث على هامش مؤتمر تكنولوجيا الغاز - غازتيك - الذي انعقد في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث قال «أرى في المستقبل المنظور أن الكثير من إمداداتنا من النفط الخام ستأتي من الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وأبوظبي وغيرها».



تجدر الإشارة الى أن الهند تستهلك نحو 5 ملايين برميل من النفط يوميا، وتأتي هذه الواردات إلى حد كبير من العراق والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.