أعلن اتحاد كرة القدم عن مواعيد انطلاق منافسات الجولتين الأولى والثانية من بطولة كأس «زين التنشيطية» لكرة القدم وذلك يوم 20 الجاري.

ففي إطار منافسات المجموعة الثانية يلتقي الجهراء مع الصليبخات، الساحل مع التضامن، والشباب مع العربي على أن تستكمل الجولة الأولى في 22 الجاري لحساب المجموعة الأولى بلقاءات الكويت مع اليرموك، السالمية مع برقان، الفحيحيل مع القادسية وكاظمة مع خيطان، فيما ستنطلق الجولة الثانية يومي 25 و26 الجاري بلقاءات تجمع في 25 الجاري كلا من العربي مع الجهراء، الشباب مع الساحل، والصليبخات مع النصر، وتستكمل في 26 الجاري بلقاءات كاظمة مع الفحيحيل، القادسية مع اليرموك، برقان مع الكويت وخيطان مع السالمية.