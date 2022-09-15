هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل شاكر الشطي أن مواجهة الكويت ضمن المرحلة الـ 4 لدوري زين للدرجة الممتازة ستكون صعبة، وقال لـ «الأنباء»: «الخصم فريق عريق، لديه العديد من العناصر المتميزة، سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين على حد سواء، ويقوده مدرب على درجة عالية من الخبرة والمعرفة الجيدة بالدوري الكويتي، ولكن على الرغم من ذلك، نطمح لتقديم مباراة تظهر الساحل بأفضل صورة ممكنة، وبما يمكنه من الحصول على نقاطها كاملة، للهروب من قاع الترتيب».



وأشار شاكر الشطي إلى أن الساحل مكتمل الصفوف وجاهز بدنيا وفنيا، ولا توجد إصابات أو غيابات باستثناء غياب منور المطيري، مضيفا: لدينا العديد من اللاعبين الشباب، الذين يملكون حماسة عالية، وروحا قتالية، وحرصا شديدا على تقديم فريقهم بالصورة اللائقة، بقيادة المدرب الوطني المتميز محمد دهيليس، القادر على التعامل مع مثل هذه المباريات الصعبة، ونأمل التوفيق ونحقق المطلوب.